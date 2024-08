Zandvoort-Sieger Lando Norris: «Das ist doch dumm»

​Der englische McLaren-Fahrer Lando Norris hat in den Niederlanden seinen zweiten GP-Sieg errungen, nach Miami 2024. Der Verstappen-Verfolger sagt, was ihn in seiner gegenwärtigen Situation nervt.

Grosses Kino von Lando Norris beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort: Zweiter GP-Sieg, nach Miami 2024, sein erster Sieg von Pole, auch wenn er die Führung nach dem Start gegen Max Verstappen eingebüsst hatte, 22. Podestplatz für Norris in der Königsklasse (gleich viele wie René Arnoux).

Für McLaren war dies der 186. GP-Sieg, dazu der vierte in den Dünen von Zandvoort nach James Hunt 1976, Alain Prost 1984 und Niki Lauda 1985.

Norris hat durch seinen Sieg vor Max Verstappen den Rückstand auf den Niederländer auf 70 Punkte verringert, denn in der letzten Runde schnappte sich der 24-Jährige auch noch den WM-Punkt für die beste Rennrunde.

In der Fahrer-WM steht es nun Verstappen 295 Punkte gegen Norris mit 225.

Vor allem die britischen Journalistenkollegen sind nun richtig wuschig: Wenn Norris weiter gewinnt und Max Verstappen mit seinem Auto weiter Mühe hat, dann könnte es vielleicht noch etwas werden mit dem WM-Titel für Lando.



Lando Norris selber kann über solche Rechenspiele nur den Kopf schütteln: «Es ist ja nicht so, dass ich erst seit Zandvoort um den Titel kämpfe. Das mache ich schon das ganze Jahr. Aber jetzt mal ehrlich – ich liege derzeit um 70 Punkte hinten, das ist doch dumm, nun vom Titelgewinn zu sprechen.»



«Bei einem solchen Rückstand kann es für mich nur eine Vorgehensweise geben: Ich nehme ein Rennen ums andere und versuche, jedes Mal das bestmögliche Ergebnis zu erringen. Alles Andere ist mir derzeit herzlich schnuppe. Ihr müsst mich also nicht jedes Wochenende über meine WM-Chancen befragen.»



Zum kommenden Monza-GP meint Lando: «Wir haben so viele Formschwankungen erlebt, da kann jeder in Italien die Nase vorn haben – Ferrari, Mercedes, Red Bull Racing, wir. In Zandvoort galt: Red Bull Racing und Mercedes waren etwas weniger stark als erwartet, wir und Ferrari hingegen stärker als gedacht.»



«Ich zerbreche mir nicht den Kopf darüber, was wohl in Monza passieren wird. Wir krempeln die Ärmel noch höher und machen uns an die Arbeit, alles Andere ergibt sich von selber.»



Fakt ist: Einen Rückstand von 70 Punkten hat in der Formel 1 noch kein Fahrer aufgeholt.





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0