Mercedes: Russell/Hamilton 7./8. Wolff: Griff ins Klo

​In Belgien kamen die Mercedes-Rennwagen auf den ersten beiden Rängen ins Ziel, in den Niederlanden nur auf den Plätzen 8 und 9. Teamchef Toto Wolff spricht von einem Griff ins Klo.

Toto Wolff, Formel-1-Teamchef von Mercedes-Benz, war die Enttäuschung ins Gesicht gemeisselt: Nach der bärenstarken Leistung in den Ardennen vor der Sommerpause, die Autos von George Russell und Lewis Hamilton als erste zwei im Ziel, gab es in den Dünen von Zandvoort die Ernüchterung – Russell Siebter, Hamilton Achter. Wolff kurz nach dem Niederlande-GP: «Das war ein totaler Griff ins Klo. Wir haben es nie geschafft den Wagen ins beste Arbeitsfenster zu bringen.»

George Russell war im ersten Teil des Traditions-GP optimistisch: «Ich ging als Vierter ins Rennen und kam gleich mal als Oscar Piastri vorbei. Ganz ehrlich – da habe ich mir einen Podestplatz ausgerechnet.»

«Dann aber stellte sich heraus: Unser Renntempo war zu schwach, ich fiel Platz um Platz zurück. Das hätte ich nicht erwartet. Ich war auch erstaunt vom Speed der Ferrari. Den hatte ich nach dem eher mässigen Auftritt der Italiener in der Quali so auch nicht erwartet. Vielmehr ging ich davon aus, dass wir im Grand Prix komfortabel vor denen liegen würden. Falsch gedacht.»

Also was ist passiert? Der 26-jährige Engländer weiter: «Wir haben im Umgang mit den Reifen ganz offenbar etwas grundlegend falsch gemacht. Wenn du eine ganze Reihe guter Rennen zeigst, wie vor der Sommerpause, und dann bist du hier so schwach, dann muss das an Abstimmung und Umgang mit den Reifen liegen. Dein Auto wird nicht quasi über Nacht schlechter. Wir müssen ergründen, was da schiefgelaufen ist.»





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden



WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0