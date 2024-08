Zeitplan Italien-GP Monza: Schwerpunkt Kimi Antonelli

​Klar ist Ferrari in Monza immer das zentrale Thema, aber viele Schlagzeilen werden dieses Mal Mercedes-Benz zuteil – wegen des jungen Kimi Antonelli, der in der Lombardei ordentlich zu tun bekommt.

Das ist so sicher wie Pasta in Italien: Sie erhalten in Monza von den treuen Tifosi am meisten Liebe, sie erhalten in den Gazetten die meisten Schlagzeilen – die Scuderia Ferrari mit ihren Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Aber quasi dicht im Windschatten folgt ein junger Mann, der ein ziemlich arbeitsreiches Wochenende vor sich hat: Andrea Kimi Antonelli.

Der 18 Jahre junge Kimi wird der erste Italiener sein seit Antonio Giovinazzi 2021 in Abu Dhabi, der an einem GP-Wochenende teilnimmt: Er sitzt im Freitagtraining vom 30. August im Rennwagen von Mercedes.

Darüber hinaus soll am 31. September (vielleicht früher) verkündet werden, was im Grunde schon alle wissen: Kimi fährt 2025 an der Seite von George Russell für Mercedes-Benz Grands Prix.



Natürlich ist dazu auch eine Medienrunde geplant, und wir wissen jetzt schon: Es wird ein Gedränge herrschen wie bei den Champions Max Verstappen oder Lewis Hamilton.



Und dazu versucht Antonelli, in der Formel 2 gute Ergebnisse einzufahren, da liegt er derzeit auf dem siebten Zwischenrang, mit zwei Siegen (Sprint in Silverstone, Hauptrennen auf dem Hungaroring).



Hier der komplette Zeitplan für das Monza-Wochenende.





Zeitplan Grosser Preis von Italien

Donnerstag, 29. August

09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

12.00–12.15: Enthüllung 2025er-F3-Auto

12.00–15.00: FIA/F1-Systemchecks

12.20–12.40: Formel 3 Pressekonferenz

13.15–13.45: Formel 2 Systemchecks

13.30–14.00: Security Briefing

13.45–14.00: Pistenispektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.00–15.30: Pirelli Hot Laps

15.30–15.45: Demo historischer F1-Autos

16.00–18.00: F1 Experiences Live Set Up

17.00–17.30: F2 Teammanager- und Fahrermeeting

17.00–18.00: F1 Experiences Pit Lane Walk

17.30–18.00: F3 Teammanager- und Fahrermeeting

18.00–20.00: F1 Experiences Live

18.30–19.00: Übung Rettungseinsatz



Freitag, 30. August

08.35–08.45: Medizinische Inspektion

08.45–09.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.00–09.15: Medizinische Übung

09.35–10.20: Training Formel 3

10.30–10.45: Demo historischer F1-Boliden

11.55–12.25: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.25–13.00: Pirelli Hot Laps

13.05–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.00–15.30: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.35–16.30: Fahrermeeting Porsche Supercup

15.55–16.25: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.10–18.30: Dreharbeiten für F1-Film

18.10–18.40: Pressekonferenz Formel 3

18.30–19.15: Training Porsche Supercup

18.55–19.25: Pressekonferenz Formel 2

19.25–20.00: Paddock Club Track Tour

19.25–20.00: Paddock Club Pit Lane Walk

19.30–20.30: Formel 1 Fahrermeeting

20.00–20.45: Marshals Pit Lane Walk

20.00–21.00: Truck Tour & Fotogelegenheit Trophäe

20.45–21.30: F1 Experiences Pit Lane Walk



Samstag, 31. August

08.30–08.40: Medizinische Inspektion

08.40–08.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.15–09.20: Pit Lane Offen Formel 3

09.30–10.15: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten+1 Rd)

10.25–10.40: Demo historischer Formel-1-Autos

10.35–11.05: Pressekonferenz Formel 3

10.55–11.25: Qualifying Porsche Supercup

11.35–12.00: Pirelli Hot Laps

11.35–12.05: Formel 1 Boxenstopptraining

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.00–14.05: Pit Lane offen Formel 2

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (21 Runden oder 45 Minuten+1 Rd)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk

15.25–15.45: Pressekonferenz Formel 2

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.40–18.15: Paddock Club Track Tour

18.15–19.15: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 1. September

07.35–07.45: Medizinische Inspektion

07.45–08.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.20–08.25: Pit Lane offen Formel 3

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten+1 Rd)

09.50–09.55: Pit Lane offen Formel 2

10.05–11.10: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten+1 Rd)

11.20–11.35: Demo historischer Formel-1-Autos

11.30–12.00: Pressekonferenz Formel 2

12.05–12.40: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 30 Minuten)

12.45–13.30: Paddock Club Track Tour

12.45–13.45: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.35–14.00: Pirelli Hot Laps

14.00–14.10: Pisteninspektion und medizinische Inspektion

14.20–14.30: Pit Lane offen Formel 1

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Italien (53 Runden oder 120 Minuten)





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden



WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0