Bottas (Sauber): Probleme langfristig, Leistung mies

Sauber fuhr beim Großen Preis der Niederlande auf die letzten Plätze, ist als einziges Team noch ohne Punkt. Valtteri Bottas hofft zwar, dass Zandvoort ein negativer Ausreißer war, befürchtet aber langfristige Probleme.

Ein richtiges Frust-Wochenende bei Sauber. In Zandvoort landeten die beiden Sauber-Piloten auf den letzten Plätzen. Sie waren die einzigen Fahrer, die sogar gleich zweimal vom Sieger Lando Norris überrundet wurden. Das Schweizer Team ist in dieser Saison das einzige, das noch komplett ohne Punkte ist.

Pilot Valtteri Bottas findet nach dem Zandvoort-Rennen klare Worte: «Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Leistung so schlecht ist. Der Start war eigentlich okay und wir waren an ordentlichen Positionen im Vergleich zu denen, von denen wir gestartet sind. Aber nach fünf oder sechs Runden habe ich gesehen, dass wir Schwierigkeiten haben, dem Feld zu folgen. Da wusste ich, dass wir nicht das Tempo haben.»

Der Finne: «Ich hatte gehofft, dass es mit einer anderen Reifenmischung vielleicht besser werden würde, aber das wurde es nicht. Wir haben alle Mischungen ausprobiert. Es ist also nicht der Reifen, es ist das Auto. Es funktioniert einfach nicht auf dieser Strecke.»

Zandvoort sei ein Tiefpunkt: «So schwach sind wir noch bei keinem der Rennen in diesem Jahr gewesen und es ist nicht so, dass wir einen Schritt zurück gemacht hätten. Dieser Kurs betont die Schwächen des Autos einfach sehr.»

Dass die Probleme bis zum Ende der Saison gelöst werden können, glaubt der Finne nicht: «Das ist langfristig. Ich glaube nicht, dass es eine schnelle Lösung gibt. Aber diese Strecke ist einzigartig und sowas bekommen wir selten. Ich bin also optimistisch, dass wir bessere Wochenenden haben können und das hier ein Ausreißer war.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0