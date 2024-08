Monza-Zeitplan: Verrückte Stories mit Schumi & Senna

​Seit mehr als hundert Jahren werden im königlichen Park von Monza Autorennen veranstaltet. Das Autodromo ist einzigartig, wie einige verrückte Stories unterstreichen, das Programm für die Fans ist üppig.

Beim letzten Formel-1-Lauf in Europa 2024 erhalten die Fans ein appetitliches Programm geboten: Formel 1, Formel 2, Formel 3, historische Formel 1.

Die Königsklasse tritt in diesem Jahr zum letzten Mal auf europäischem Boden an: Nach dem Traditions-GP von Italien im königlichen Park von Monza besteht der letzte Teil der Formel-1-WM ausschliesslich aus Übersee-GP.

Monza ist das Zuhause der ältesten Grand-Prix-Strecke, auf welcher Formel-1-WM-Läufe ausgetragen werden – sie wurde von Mai bis Juli 1922 von 3.500 Arbeitern in den Königlichen Park von Monza eingebettet.

Monza ist auch eine von nur vier Strecken, die schon in der ersten Formel-1-Saison 1950 im Programm standen, neben Silverstone, Spa-Francorchamps und Monaco.

Auf keiner Rennstrecke ist ein einzelner Landes-GP öfter ausgetragen worden als in Monza: 2022 wird der 75. Grosse Preis von Italien im Rahmen der Formel-1-WM gefahren, der 95. Grosse Preis von Italien insgesamt, und bis auf einen davon wurden alle davon in Monza gefahren. 1980 fand der Italien-GP ausnahmsweise in Imola statt – weil in Monza umgebaut werden musste.

Von den zehn schnellsten Grands Prix der Historie fanden neun in Monza statt (und einer in Spa-Francorchamps, 1970). Rekord bis heute: Das Rennen 2003 mit einem Siegerschnitt von 247,585 km/h (Michael Schumacher im Ferrari). Der 2003er Grand Prix hält auch den Rekord für den kürzesten WM-Lauf, der über die volle Distanz ging: Nach 74 Minuten und 19,838 Sekunden fiel die karierte Flagge.



Geduld ist jetzt nicht unbedingt die grosse Stärke des Durchschnitts-Italieners, aber in Sachen Heimsiege ihrer Fahrer auf Ferrari brauchen die Tifosi wirklich viel Ausdauer: Der letzte Monza-Sieg eines Italieners in einem Ferrari geht zurück auf Ludovico Scarfiotti 1966.



Nur der italienische und der britische WM-Lauf wurden in jedem Formel-1-Jahr seit 1950 ausgetragen.



Der Zieleinlauf von Monza 1971 gilt noch immer als der knappste: Peter Gethin in BRM eine Hundertstelsekunde vor Ronnie Peterson im March! Die ersten Fünf (Rang 3 für François Cevert im Tyrrell vor Mike Hailwood auf Surtees und Howden Ganley in einem weiteren BRM) lagen innerhalb von 61 Hundertstelsekunden. Auch dies ist Formel-1-Rekord.



Zwölf Mal ist die Formel-1-WM in Monza entschieden worden, mehr als auf jeder anderen GP-Rennstrecke: 1950 (zu Gunsten von Giuseppe Farina), 1956 (Juan Manuel Fangio), 1960 (Jack Brabham), 1961 (Phil Hill), 1963 (Jim Clark), 1966 (Jack Brabham), 1969 (Jackie Stewart), 1972 (Emerson Fittipaldi), 1973 (Jackie Stewart), 1975 (Niki Lauda), 1978 (Mario Andretti), 1979 (Jody Scheckter) – seither aber nie mehr.



Die Monza-Fans waren jahrelang überaus einfallsreich, wenn es darum geht, sich ins Fahrerlager zu schmuggeln. Unter dem Motto «Frechheit siegt» ist mir dabei jener als Pizzabote verkleidete Teenager in bester Erinnerung, der die Ordnungshüter zu überrumpeln versuchte mit dem kecken Ruf «Pizza für Ayrton Senna! Pizza für Ayrton Senna!»



Der Trick hätte fast funktioniert – wenn die Ordnungshüter im Karton vielleicht tatsächlich eine leckere Pizza vorgefunden hätten, das hatte der falsche Bote nicht bedacht.



Mit der Einführung von Chip-ausgerüsteten Eintrittskarten und elektronisch gesteuerten Drehkreuzen ist der charmante Pizza-Trick verduftet.





Zeitplan Grosser Preis von Italien

Donnerstag, 29. August

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.00–15.30: Pirelli Hot Laps

15.30–15.45: Demo historischer F1-Autos

16.00–18.00: F1 Experiences Live Set Up

17.00–17.30: F2 Teammanager- und Fahrermeeting

17.00–18.00: F1 Experiences Pit Lane Walk

17.30–18.00: F3 Teammanager- und Fahrermeeting

18.00–20.00: F1 Experiences Live

18.30–19.00: Übung Rettungseinsatz



Freitag, 30. August

08.35–08.45: Medizinische Inspektion

08.45–09.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.00–09.15: Medizinische Übung

09.35–10.20: Training Formel 3

10.30–10.45: Demo historischer F1-Boliden

11.55–12.25: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.25–13.00: Pirelli Hot Laps

13.05–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.00–15.30: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.35–16.30: Fahrermeeting Porsche Supercup

15.55–16.25: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.10–18.30: Dreharbeiten für F1-Film

18.10–18.40: Pressekonferenz Formel 3

18.30–19.15: Training Porsche Supercup

18.55–19.25: Pressekonferenz Formel 2

19.25–20.00: Paddock Club Track Tour

19.25–20.00: Paddock Club Pit Lane Walk

19.30–20.30: Formel 1 Fahrermeeting

20.00–20.45: Marshals Pit Lane Walk

20.00–21.00: Truck Tour & Fotogelegenheit Trophäe

20.45–21.30: F1 Experiences Pit Lane Walk



Samstag, 31. August

08.30–08.40: Medizinische Inspektion

08.40–08.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.15–09.20: Pit Lane Offen Formel 3

09.30–10.15: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten+1 Rd)

10.25–10.40: Demo historischer Formel-1-Autos

10.35–11.05: Pressekonferenz Formel 3

10.55–11.25: Qualifying Porsche Supercup

11.35–12.00: Pirelli Hot Laps

11.35–12.05: Formel 1 Boxenstopptraining

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.00–14.05: Pit Lane offen Formel 2

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (21 Runden oder 45 Minuten+1 Rd)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk

15.25–15.45: Pressekonferenz Formel 2

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.40–18.15: Paddock Club Track Tour

18.15–19.15: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 1. September

07.35–07.45: Medizinische Inspektion

07.45–08.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.20–08.25: Pit Lane offen Formel 3

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten+1 Rd)

09.50–09.55: Pit Lane offen Formel 2

10.05–11.10: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten+1 Rd)

11.20–11.35: Demo historischer Formel-1-Autos

11.30–12.00: Pressekonferenz Formel 2

12.05–12.40: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 30 Minuten)

12.45–13.30: Paddock Club Track Tour

12.45–13.45: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.35–14.00: Pirelli Hot Laps

14.00–14.10: Pisteninspektion und medizinische Inspektion

14.20–14.30: Pit Lane offen Formel 1

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Italien (53 Runden oder 120 Minuten)