Lando Norris: Kampfansage für Monza-Wochenende

Nach dem zweiten GP-Sieg seiner Karriere in Zandvoort ist Lando Norris mit viel Selbstbewusstsein und ehrgeizigen Zielen nach Monza gereist. Der McLaren-Star will seine Erfolgssträhne auf dem Highspeed-Kurs fortsetzen.

In der Formel-1-WM-Tabelle belegt Lando Norris noch den zweiten Platz hinter Titelverteidiger Max Verstappen. Mit Blick aufs Kräfteverhältnis hat der Brite aus dem McLaren-Team aber derzeit die Nase klar vorn. Beim Heimspiel seines Rivalen und Freundes in Zandvoort kreuzte er die Ziellinie 22,8 sec vor dem Red Bull Racing-Star.

Beim anstehenden Rennwochenende in Monza will Norris den Rückstand auf den WM-Spitzenreiter – der derzeit 70 Punkte beträgt – weiter verkürzen. Er erklärt selbstbewusst: «Ich freue mich sehr, als zweifacher GP-Sieger in Monza anzutreten. Das war ein toller Start in den zweiten Teil der Saison und ich hoffe, dass wir den Schwung mitnehmen und den WM-Rückstand weiter verringern können.»

«Ich war auf dieser Strecke schon gut unterwegs», erklärt der 24-Jährige aus Bristol, der 2021 auf der Strecke im Königlichen Park den zweiten Platz erringen konnte. «Das ist einer der schnellsten Rundkurse im WM-Kalender, was den Fahrspass erhöht.»

«Wir haben uns gut auf das Rennen vorbereitet und wir haben analysiert, was wir noch besser machen können, um in Zukunft noch mehr Siege einzufahren», warnt Norris die Konkurrenz. «Nun werden wir hart arbeiten, um wieder wertvolle Punkte einzufahren», kündigt er an.

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0