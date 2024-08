Krack: Aston Martins AMR24 «ist nicht gut genug»

Aston Martin holte in Zandvoort durch den zehnten Platz von Fernando Alonso immerhin einen Punkt. Teamchef Mike Krack sieht aber ein, dass das Auto schlicht «nicht gut genug» sei. Auch Alonso will Verbesserungen.

Mike Krack, Teamchef von Aston Martin, erklärt, dass der AMR24 nach einem weiteren enttäuschenden Wochenende in Zandvoort «nicht gut genug» ist.

Die beiden Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll starteten auf den Plätzen sieben und acht, verloren aber beide in der ersten Runde das Duell mit Pierre Gasly. Während Alonso mit dem 10. Platz noch einen Punkt rettete, kam Stroll nur auf den 13. Platz, nachdem er wegen einer Geschwindigkeitsübertretung in der Boxengasse einen Platz verloren hatte.

Krack gab zu, dass das Rennen nach einem ordentlichen Samstag enttäuschend verlaufen war: «Eigentlich hatten wir uns heute etwas mehr erhofft, aber wir wurden am Start von einem Konkurrenten überholt und dann hat uns die Strategie zugesetzt. Wir [Stroll] konnten am Ende nicht an Hülkenberg vorbeikommen.»

Krack: «So enttäuschend. Viel harte Arbeit für einen Punkt. Wir nehmen ihn, aber wir müssen die Leistung des Autos dringend verbessern. Für die Fahrer ist es wirklich hart, wenn man von einer hart erkämpften Startposition aus zurückfällt. Das Auto ist nicht gut genug.»

Obwohl ein Punkt in einem Rennen, bei dem alle Autos ins Ziel kamen, keine Katastrophe war, bestand Krack darauf, dass das Team besser werden muss: «Normalerweise schauen wir lieber nach vorne als auf die Autos hinter uns. Wir dachten, dass wir nach dem Qualifying die Situation vielleicht ein wenig falsch eingeschätzt haben, oder dass die Fahrer am Samstag wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben. Was wahrscheinlich der Fall ist, denn wir dachten, wir hätten etwas mehr Tempo. Und heute wurden wir daran erinnert, dass wir das nicht hatten.»

Alonso selbst meinte, dass der 10. Platz dem Auto in Zandvoort eigentlich schmeichelte: «Ich denke, dass wahrscheinlich sogar ein Punkt ein bisschen zu viel für unser Tempo ist. Aber wir haben ein gutes Qualifying hingelegt, und der Startplatz 7 hat uns natürlich die Möglichkeit gegeben, diesen Punkt zu holen. Wir müssen besser werden. Bei einigen Rennen haben wir bereits Mühe, mit einigen Teams aus dem Mittelfeld mitzuhalten, und wir müssen verstehen, warum das so ist, und wir müssen besser werden.»

Alonso räumte ein, dass das Auto zumindest eine gute Zeit auf eine Runde hat: «Ich denke, dass die Qualifyings in diesem Jahr wahrscheinlich unsere Stärke sind. Wir waren in der Qualifikation sehr schnell, und auf dieser Art von Rennstrecke ist es wiederum schwierig zu überholen. Es ist besser, zwei Autos in Q3 zu bringen, das ist normalerweise ein gutes Zeichen. Und Samstag waren wir wahrscheinlich ein bisschen besser als wir sein sollten. Und Sonntag ist die Realität.»

Der Spanier: «Wir müssen besser werden. Wir müssen das Auto besser verstehen. Wir müssen für die nächsten Rennen einige neue Teile mitbringen und versuchen, so zu sein, wie wir das Jahr begonnen haben. Wir haben nicht mit den vier besten Teams gekämpft, aber wir waren ein paar Zehntel vor dem Mittelfeld und lagen auf dieser mittleren Position. Und wir wollen bis Abu Dhabi wieder zurück sein.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0