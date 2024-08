Gasly (Alpine): Start entscheidend für Überraschung

Alpine-Pilot Pierre Gasly sagt, dass ein starker Start, bei dem er an den Aston Martins vorbeizog, der Schlüssel zum überraschenden neunten Platz und damit doppelte Punkteausbeute für Alpine beim GP der Niederlande war.

Was für ein starkes Wochenende für Pierre Gasly und Alpine. Der Franzose schaffte es am Samstag ins dritte Qualifying und qualifizierte sich für den 10. Platz. Er gewann einen Startplatz durch die Disqualifikation von Alex Albon.

Gleich zu Beginn gelang es ihm, sowohl Fernando Alonso als auch Lance Stroll zu überholen, sodass er in der Anfangsphase auf dem siebten Platz lag. Er konnte Carlos Sainz und Lewis Hamilton nicht hinter sich halten, aber er hat gute Arbeit geleistet und das Auto auf dem neunten Platz ins Ziel gebracht, obwohl die Autos hinter Kevin Magnussen ihn irgendwann einholen konnten.

Gasly: «Es war ein großartiger Start. Ich wusste, dass ich außen fahren wollte, wenn Platz ist. Und ich sah, dass Lance und Fernando eine engere Linie fuhren. Ich habe einfach versucht, auf der Außenseite Tempo zu machen, und bin an den beiden vorbeigekommen, was meiner Meinung nach eine große Rolle für den Rest des Rennens gespielt hat.»

Der Franzose erzählz: «Ich hatte ein paar spaßige Duelle mit Lewis, der sich verteidigte, ebenso mit Carlos, und Fernando versuchte ein paar Mal, seine Nase zu zeigen. Es war also ein ziemlich intensives Rennen, aber ich denke, als Team sind wir sehr glücklich, mit zwei Punkten davonzukommen, denn es sah sehr schwierig aus.»

Gasly gab zu, dass es ein Luxus war, einen Großteil des Rennens ohne viel Verkehr fahren zu können: «Anfangs dachte ich, Fernando würde sich absetzen, wenn ich ihn nicht überhole. Ich dachte, mein Rennen würde mit Lance stattfinden und ich würde versuchen, ihn am Start zu überholen, aber dann freie Fahrt hinter Alonso zu bekommen. Aber am Ende habe ich es geschafft, an beiden vorbeizuziehen. Ich wusste, wenn ich Fernando hinter mir halte, würde er seine Reifen beschädigen oder eine Lücke öffnen. Und danach musste ich nur noch sicherstellen, dass ich meine Reifen so gut wie möglich kontrolliere.»

Er fasst zusammen: «Es war eine sehr gute Leistung, und das Gefühl im Auto war heute gut. Es war also großartig.»

Gasly räumte ein, dass es für Alpine in dieser Saison nicht einfach ist, zu punkten: «Ich denke, wir haben hier definitiv gezeigt, dass wir auf einigen Strecken um diese letzten Punkte kämpfen können. Die Top 8 sind im Moment in einer anderen Liga. Wir wissen, dass wir um diese Plätze 9 und 10 kämpfen, wenn nichts passiert. Ich denke, was die reine Geschwindigkeit angeht, wissen wir, dass Aston durchweg schneller ist als wir. Aber heute haben wir sie überholt, und sie waren im Grunde festgefahren, sie konnten ihr volles Potenzial während des gesamten Rennens nicht wirklich ausschöpfen. Das ist es, was wir anstreben müssen, wann immer wir können.»

Die Grundlage für das gute Ergebnis im Rennen hatte Gasly im Qualifying gelegt: «Es war wichtig, ein gutes Qualifying zu fahren, direkt hinter ihnen zu starten und einen guten Start hinzulegen.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0