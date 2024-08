Italien-GP in Monza im TV: Vollgas bis zu 350 km/h

Beim Großen Preis von Italien in Monza erreichen die Formel-1-Boliden Geschwindigkeiten von um die 350 km/h und haben den höchsten Vollgas-Anteil. Wenn Lewis Hamilton gewinnt, stellt er einen neuen Rekord auf.

Formel-1-Besuch im Hochgeschwindigkeits-Tempel!

Der Vollgas-Anteil pro Runde ist der größte im Kalender: 76 Prozent der Rundenzeit werden auf Vollgas gefahren – und sogar 84 Prozent der Rundendistanz. Die Boliden erreichen im «Tempel der Geschwindigkeit» in der Regel knapp über 350 km/h. Wegen der hohen Geschwindigkeiten ist das Monza-Rennen in der Regel auch eines der kürzesten der Saison.

In der Sieg-Statistik sind im «Tempel der Geschwindigkeit» Lewis Hamilton und Michael Schumacher gleichauf. Beide gewannen fünfmal in Monza. Mit einem Sieg könnte Hamilton also alleiniger Rekordhalter werden. Zuletzt siegte er 2018 in Monza.

In Deutschland übertragen Sky und RTL das Rennen, in Österreich ist der ORF dran und in der Schweiz zeigt SRFinfo den GP.

