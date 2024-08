Max Verstappen: «Das wird ein hartes Stück Arbeit» 29.08.2024 - 07:30 Von Otto Zuber

© Red Bull Content Pool Max Verstappen

Formel-1-Champion Max Verstappen musste sich bei seinem Heimspiel in Zandvoort mit dem zweiten Platz begnügen. In Monza will er Wiedergutmachung leisten. Dort erwartet den Red Bull Racing-Star eine neue Herausforderung.