Italien-GP Monza im TV: 10.000 Bäume sind weg!

​Das traditionsreiche Autodromo Nazionale von Monza präsentiert sich 2024 mit frischem Asphalt und neuen Randsteinen. Was aus der Luft auffällt: Der Baumbestand im königlichen Park ist spürbar ausgedünnt.

Monza arbeitet für die Zukunft: Die rund hundert Jahre alten Unterführungen wurden durch moderne, breite Passagen ersetzt, die Highspeed-Bahn hat einen neuen Asphalt erhalten, die Randsteine wurden ebenfalls erneuert, schmale Kiesbetten machen es unattraktiv, den Wagen weit aus der Kurve tragen zu lassen.

Was selbst viele Formel-1-Fans nicht wissen: Die Monza-Rennstrecke liegt in der viertgrössten Parkanlage von Europa (mit 688 Hektar Land), der Parco di Monza ist dabei der grösste Park von Europa, der von einer Mauer umgeben ist.

Der Park wurde 1808 nach drei Jahren Arbeit fertiggestellt und ist – als Vergleich – zweieinhalb Mal so gross wie der Central Park von New York. Rund 110.000 Bäume stehen hier, 26 Bauernhöfe, drei Mühlen und (nein, kein Scherz) ein Hirschgehege.

Bilder von der Bahn, etwa im Bereich Lesmo oder in der Ascari-Kurve, zeigen, besonders deutlich zu sehen bei Luftaufnahmen: Der Baumbestand im königlichen Park ist erschreckend ausgedünnt. Das fällt besonders auf im Bereich der beiden Lesmo-Kurven. Früher fuhren die Autos hier wie durch einen grünen Tunnel, unter den mächtigen Ästen der alten Bäume, nun ist es hier merkwürdig hell.



Der Grund: Ende Juli 2023 entstanden bei vier Tage langen Unwettern über Norditalien Schäden in Milliardenhöhe, und auch die Parkanlage von Monza wurde dabei stark in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt fielen 10.000 Bäume entweder gleich um oder mussten bei den Aufräumarbeiten gefällt werden.



Einige Bäume konnten den Windböen von 120 km/h Stärke nicht standhalten, andere wurden – wie Dominosteine – von umstürzenden Bäumen umgekippt.



Fahrbahn und Randsteine blieben unbeschädigt, nicht aber Leitschienen und Fangzäune. In sechs Wochen harter Arbeit wurde damals der Park wieder Formel-1-fit gemacht.



Am Freitag fand nach den Trainings eine kleine Zeremonie statt, als Startschuss für die Aufforstung durch die Gemeinden Monza und Mailand, welchen der Park gehört.



Doch es wird Jahrzehnte dauern, bis im Park eine vergleichbare Baumdichte wiederhergestellt ist. An der Aufforstung sind auch die Region Lombardei beteiligt sowie der Staat, über das italienische Ministerium für Kultur – denn der Park gehört zusammen mit der Königlichen Villa zum geschützten Kulturgut von Italien.



Wenn unsere Kollegen vom Fernsehen Bilder aus Monza zeigen, achten Sie mal darauf.





