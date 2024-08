Max Verstappen in Monza nur 7.: «Schockierend»

​WM-Leader Max Verstappen muss sich in Monza mit dem siebten Startplatz begnügen. Das ist besorgniserregend, denn WM-Rivale Lando Norris, Oscar Piastri und McLaren starten aus Reihe 1.

Im zweiten Segment der Monza-Quali schien sich Max Verstappen von seinen Schwierigkeiten mit der Abstimmung des Autos freigestrampelt zu haben: Zweitschnellster hinter Lewis Hamilton. Aber als es in Q3 um alles ging, rutschten die beiden Weltmeister zurück, für Hamilton sprang am Ende der sechste Startplatz heraus, für Verstappen nur der siebte!

Das ist die schlechteste Platzierung von Max in diesem Jahr kurz nach der Quali (in Belgien musste er wegen des Motorwechsels auf Startplatz 11 zurück), letztmals so weit hinten war Max in Singapur 2023 zu finden, damals als Elfter.

Der 61-fache GP-Sieger monierte ini Q3 am Funk nach dem Verfeuern des ersten Reifensatzes: «Ich habe null Haftung, das ist schockierend.»

Überaus ärgerlich für Max: Sein härtester Titelrivale Lando Norris kann von Pole losfahren, dessen McLaren-Stallgefährte Oscar Piastri ist Zweiter, und wenn sich Verstappen in die Nähe der Papaya-Renner vorarbeiten will, dann muss er dazu an Lewis Hamilton vorbei, an den Ferrari von Carlos Sainz und Charles Leclerc sowie am Mercedes von George Russell. Ein hartes Stück Arbeit!

Als Max Verstappen in Monza vor die Mikrofone der Reporter tritt, sagt der Niederländer: «Wir sind schon das ganze Wochenende lang einfach zu wenig schnell. In Q2 lief es besser, das stimmt, aber in Q3 war ich auf einmal fast vier Zehntel weniger flott als zuvor.»



«Ich hatte im dritten Quali-Segment mit beiden Reifensätzen keine Haftung. Es fällt mir schwer, eine Erklärung dafür zu finden. Der Wagen rutscht zu stark über die Vorderachse, und dann geht hier in Monza natürlich nicht mehr viel.»



In den Dauerläufen sah es für Verstappen nicht so übel aus, und Red Bull-Motorsportberater ist davon überzeugt, dass sich Max im Grand Prix vorarbeiten kann. Auf die Frage an Max, ob ihm das für den WM-Lauf Hoffnung mache, meint Verstappen: «Eigentlich nicht, aber morgen werden wir mehr wissen. Aber die Dauerläufe machen mir nicht viel Hoffnung.»



«Es ist einfach total merkwürdig: Die Balance war brauchbar im zweiten Quali-Segment, dann schnallen wir in Q3 zwei Sätze frischer Reifen auf, und es geht nichts mehr. Das müssen wir verstehen. Normalerweise machst du von Q2 zu Q3 nochmals einen Schritt nach vorne, wir haben uns zurückbewegt.»





Qualifying, Monza

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,327 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,436

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,440

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,461

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,467

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,513

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,022

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,062

09. Alex Albon (T), Williams, 1:20,299

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,339

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:20,479

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,698

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,738

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,766

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:20,945

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,013

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,061

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,101

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,445