Christian Horner: «Wir müssen das Problem verstehen»

Die beiden Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio Pérez kamen im Qualifying in Monza nicht über die Plätze 7 und 8 hinaus. Teamchef Christian Horner weiss: Das Team muss schnell nachlegen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gab nach dem Qualifying von Monza zu: «Das war wirklich knifflig.» Denn am Ende der Zeitenjagd belegten Max Verstappen und Sergio Pérez nur die Plätze 7 und 8. Verstappens Rückstand auf die Pole-Zeit von Norris betrug fast sieben Zehntel, bei Pérez waren es sogar 0,735 sec.

Horner gestand bei «Sky Sports F1»: «Wir verstehen einfach nicht, warum wir auf angefahrenen Reifen eine Zeit von 1:19,6 min schaffen und dann auf zwei neuen Sätzen nicht unter eine 1:20,0 min schafften. Die Balance ist einfach nicht da, wie man den Aussagen von Max entnehmen kann.»

«Wir müssen verstehen, warum das so ist. Im zweiten Qualifying sah es noch nicht so schlecht aus, aber natürlich waren da die Handling-Charakteristiken, die Max anspricht. Aber in Q3 konnten wir uns im Gegensatz zu den anderen Teams nicht verbessern. Wir waren meilenweit entfernt. Wir müssen nun sehr schnell begreifen, was da los war», ergänzte der Brite.

«Wir schauen uns alles an, und wir haben im vergangenen Wochenende eine ältere Spezifikation des Autos eingesetzt, um zu schauen, ob wir die Handling-Probleme damit aus der Welt schaffen können, aber das war nicht der Fall. Wir haben viele Daten gesammelt und müssen nun schnell eine Lösung für dieses Problem finden. Denn McLaren hat in den jüngsten Rennen einen deutlichen Fortschritt erzielt und hier sind wir nun auch hinter Ferrari und Mercedes zurückgefallen. Es gibt viel zu tun, und ganz offensichtlich wird es nicht einfach von den Startplätzen 7 und 8», erklärte Horner weiter.

Qualifying, Monza

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,327 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,436

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,440

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,461

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,467

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,513

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,022

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,062

09. Alex Albon (T), Williams, 1:20,299

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,339

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:20,479

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,698

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,738

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,766

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:20,945

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,013

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,061

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,101

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,445