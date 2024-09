«Beeindruckend»: Lob für Franco Colapintos Feuerprobe

Williams-Neuling Franco Colapinto überzeugte in seinem Debüt-Rennen. Der Sargeant-Ersatz wurde 12., war aber nach dem Rennen komplett platt: «Vor heute bin ich noch nie mehr als acht Runden am Stück im FW46 gefahren.»

Gelungenes Debüt für Neuling Colapinto!

Bei seinem ersten Formel-1-Rennen überhaupt überzeugte der Argentinier, der Logan Sargeant bei Williams ersetzte. Auf seinen Teamkollegen Alex Albon hatte Colapinto knapp 14 Sekunden Rückstand. Für sein Debüt mehr als anständig.

Colapinto nach dem Rennen: «Ich bin sehr glücklich darüber, mein erstes Formel-1-Rennen beendet zu haben. Den Moment werde ich niemals vergessen. Das Rennen war körperlich anstrengend, ich bin müde und platt, aber ich nehme sehr viel Positives mit.» Auch für erfahrene Piloten waren gleißende Sonne und Temperaturen von mehr als 30 Grad das Wochenende über anstrengend – für einen Rookie erst recht.

Colapinto: «Vor heute bin ich noch nie mehr als acht Runden am Stück im FW46 gefahren. Heute waren es 53 und das bei sehr hohen Temperaturen. Ich glaube, ich habe die Reifen gut gemanagt, sodass der Ein-Stopper funktioniert hat und das Tempo gut war.» Colapinto hatte in Silverstone ein Freitagstraining im Williams absolviert.

Im Qualifying am Samstag war Colapinto noch gestrauchelt, schaffte es nur auf Startplatz 18. Umso beeindruckender sein Platz 12.

Der Argentinier, der in Monza eigentlich Formel 2 gefahren wäre: «Ich freue mich sehr für das Team und dass ich ihnen in meinem ersten Rennen ein positives Ergebnis einfahren konnte nach all der Arbeit, die sie investiert haben, um mich dieses Wochenende auf Tempo zu bringen. Es gibt natürlich noch Dinge, an den wir arbeiten müssen, aber ich freue mich sehr darauf, in zwei Wochen wieder ins Auto zu steigen und wieder zu fahren.»

Williams-Sportdirektor Sven Smeets: «Franco hatte ein großartiges erstes Rennen. Er kann auf ein beeindruckendes erstes Wochenende und einen wohlverdienten Platz 12 zurückblicken.»

Auch Colapintos Vorgänger Logan Sargeant begann seine Formel-1-Karriere übrigens mit einem 12. Platz (2023 in Bahrain). Abgesehen von einem 10. Platz in Austin (bei zwei Disqualifikationen) und Rang 11 in Brasilien 2023 und Silverstone 2024 erreichte er keine so gute Platzierung mehr. Neben den beiden Sauber-Fahrern war Sargeant der einzige diese Saison noch punktlose Pilot. Und wurde vor dem Monza-Wochenende gefeuert.

Es wäre Colapinto zu wünschen, dass seine Karriere besser weitergeht als die des glücklosen Sargeant…

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0