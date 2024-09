Renn-Sperre: Kevin Magnussen «völlig durcheinander»

In Monza hat Kevin Magnussen zwei weitere Strafpunkte bekommen, ist nun ein Rennen gesperrt. Der Däne sagte, er sei frustriert werden der Strafe: «Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bin völlig durcheinander».

Zwei plus zehn macht zwölf. Und zwölf Punkte bedeuten: ein Rennen Sperre.

Haas-Pilot Kevin Magnussen wird den GP von Aserbaidschan verpassen, nachdem er in Monza zwei Strafpunkte erhalten hat und seine Gesamtpunktzahl für das laufende Kalenderjahr auf zwölf Punkte gestiegen ist – das Limit. Er ist der erste Fahrer, der wegen dieser Regel ein Rennen pausieren muss.

Ein Kontakt mit Alpine-Pilot Pierre Gasly führte zur Strafe, die das Punktekonto-Fass zum Überlaufen brachte. Beide Piloten konnten das Rennen weiterfahren – trotzdem bekam der Däne 10 Sekunden und 2 Punkte.

Kevin Magnussen: «Ja, ich bin frustriert wegen der Strafe, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bin völlig durcheinander.»

Der Däne weiter: «Ich und Gasly sind hart in Kurve 4 gefahren. Wir hatten leichten Kontakt, haben beide die Kurve verpasst und sind wieder auf die Strecke zurückgekehrt. An keinem der Autos entstand Schaden, und das Rennen wurde für keinen von uns beeinträchtigt. Und ich bekomme eine 10-Sekunden-Strafe.»

Er beschwert sich, anders als die anderen Piloten behandelt zu werden: «Dann in Runde 1, Ricciardo und Nico (Hülkenberg, Anm.), Ricciardo schob Nico mit 300 km/h ins Gras und zerstörte damit Nicos Rennen komplett. Massive Folgen und Schaden an Nicos Auto, und er bekommt eine 5-Sekunden-Strafe. Wo ist da die Logik? Ich verstehe es einfach nicht.»

Auf die Frage, ob er etwas gegen die Sperre machen könne, sagte er: «In Singapur zurückkommen und null Punkte auf dem Konto haben.» Wieder weiße Weste also. Seit Anfang Mai war Magnussen auf Bewährung gefahren.

Magnussen: «Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich mich nicht zurückhalten werde, und es macht keinen Sinn, und ich habe heute einen Punkt geholt.»

Auch der Leidtragende des Crashs, Pierre Gasly, gab zu, dass die Strafe hart war. Der Alpine-Fahrer: «Ich bin ein bisschen überrascht. Er hat es versucht, aber es war ein bisschen wie ein Rad-an-Rad-Duell. Und am Ende habe ich wirklich keine Zeit verloren. Ich hoffe, dass sie das irgendwie rückgängig machen können, denn das war definitiv unfair.»

Kevin Magnussens Strafenregister:

3 wegen Kollision mit Albon in Saudi-Arabien (9. März 2025)

2 wegen Kollision mit Tsunoda in China (21. April 2025)

3 wegen Abkürzens in Miami (4. Mai 2025)

2 wegen Kollision mit Sargeant in Miami (5. Mai 2025)

2 wegen Kollision mit Gasly in Monza (2. September 2025

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0