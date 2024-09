Noch vor Baku-GP: Adrian Newey bei Aston Martin

​Aston Martin hat auf den 10. September zu einer Pressekonferenz ins Rennwagenwerk von Silverstone eingeladen. Dort soll offiziell werden, was seit längerem kursiert – Adrian Newey kommt.

Eines der heissesten Gerüchte im Fahrerlager von Monza: Adrian Newey, der erfolgreichste Rennwagen-Designer der vergangenen dreissig Jahr, habe von Aston Martin einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen, der 65-jährige Engländer werde noch vor dem GP-Wochenende von Aserbaidschan Tinte aufs Papier bringen.

Aston Martin hat auf den Dienstag, 10. September, zu einer Medienkonferenz nach Silverstone eingeladen. Grund: unbekannt. Aber mit klarer Aufstellung in Sachen Motoren (ab 2026 mit Honda), Sponsoren und Fahrern kann es sich nur um einen Mann drehen – Adrian Newey.

Von Eddie Jordan, Newey-Manager und frühere Rennstallbesitzer, gibt es dazu weder eine Bestätigung noch ein Dementi.

Aston Martin-Teambesitzer Lawrence Stroll hat in einem Interview bei Bloomberg gesagt: «Adrian Newey und ich unterhalten uns nicht seit Monaten, sondern seit Jahren. Es wäre überaus aufregend, wenn er zu uns ins Team käme. Und ich bin überzeugt, das würde die anderen Rennställe auch so sehen.»

Auf das Nachhaken des Bloomberg-Reporters, ob Newey denn wirklich zu Aston Martin komme, antwortet der kanadische Unternehmer: «Das will ich doch hoffen.»

Mitte Juni berichteten die Kollegen der Times: Aston Martin-Besitzer Lawrence Stroll hatte Adrian Newey im Rennwagenwerk der Grünen zu Gast, um ihn in Silverstone davon zu überzeugen, dass sein Team für Newey das richtige wäre. Gemäss Autosprint habe der 65-jährige Engländer bei den Grünen einen Vierjahresvertrag unterzeichnet, angeblich für 100 Millionen Dollar.



Bei Aston Martin würde Newey seinen langjährigen Red Bull Racing-Kollegen Dan Fallows treffen, bei RBR war er leitender Aerodynamiker, heute ist er bei Aston Martin Technischer Direktor. Aston Martin hat zudem Anfang Juli von Ferrari den dortigen Chassis-Chef Enrico Cardile geangelt, zudem Andy Cowell als Gruppen-CEO. Wie Adrian Newey in all das hineinpassen würde, ist noch unklar.





