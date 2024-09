Sauber/Audi 2025: Hülkenberg & Bortoleto bald klar?

​Die Anzeichen verdichten sich, wonach Brasilien erstmals seit 2016 wieder einen Stammfahrer erhält – mit dem 19-jährigen Gabriel Bortoleto 2025 an der Seite von Nico Hülkenberg bei Sauber/Audi.

Erfahrung oder Jugend? Diese Frage habe ich Sauber-CEO Mattia Binotto im Rahmen des Monza-GP gestellt, als der Italiener und Audi-Chef Gernot Döllner Fragen der Journalisten beantworteten. Es geht um den zweiten Platz bei Sauber/Audi 2025 neben Nico Hülkenberg.

Es mehren sich Anzeichen, dass diese Frage bald beantwortet ist. Und das sind gute Nachrichten besonders für brasilianische Fans, denn wie es scheint, werden wir den ersten F1-Stammfahrer aus Brasilien erhalten seit Felipe Nasr 2016, der damals ebenfalls bei Sauber an den Start ging.

Und dieser neue Stammfahrer heisst Gabriel Bortoleto, derzeit Nachwuchsfahrer in Diensten von McLaren.

Der 19-Jährige aus São Paulo würde damit zum 33. GP-Piloten aus seinem Land werden und zum ersten seit dem Einsatz von Pietro Fittipaldi 2020 bei dessen Einsatz als Ersatzfahrer für den verletzten Romain Grosjean.

Ein Engagement von Formel-2-Fahrer Bortoleto (gegenwärtig Meisterschaftszweiter hinter Isack Hadjar) wäre hingegen schlechte Nachrichten für Valtteri Bottas und Guanyu Zhou, die für 2025 leer ausgehen würden.



Wie in England berichtet wird, hat die Firma A14 Management von Fernando Alonso die Erlaubnis erhalten, mit anderen Teams zu verhandeln. Bortoleto an Sauber/Audi freizugeben, soll allerdings die Bedingung einschliessen, dass der Brasilianer zu einem späteren Zeitpunkt seiner Karriere zu McLaren zurückkehren könnte. Die Cockpits bei den Engländern sind derzeit bis Ende 2026 durch Lando Norris und Oscar Piastri besetzt.



Bortoleto kann der vierte Fahrer werden, der die Titel in der Formel 3 und in der Formel 2 unmittelbar hintereinander gewinnt, nach den heutigen GP-Siegern Charles Leclerc, George Russell und Oscar Piastri.



Mattia Binotto hatte in Monza Bortoleto ausdrücklich als einer der Anwärter auf den Platz neben Nico Hülkenberg erwähnt.





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0