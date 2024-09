Ferrari ohne Adrian Newey: Das sagt Lewis Hamilton

​Als Adrian Newey im vergangenen Frühling klarmachte, dass er Red Bull verlässt, sagte Lewis Hamilton: «Hätte ich eine Wunschliste, so würde er ganz oben stehen.» Aber Newey geht zu Aston Martin.

Das waren die zwei grossen Aufreger im ersten Teil dieser abwechslungsreichen Formel-1-Saison 2024: Lewis Hamilton wird 2025 ein Ferrari-Fahrer. Und Adrian Newey zieht weiter.

Der gegenwärtige Mercedes- und kommende Ferrari-Fahrer Hamilton sagte Anfang Mai auf die Frage, ob er gerne 2025 bei Ferrari mit Adrian Newey arbeiten würde: «Ich will Adrian Newey bei Ferrari sehen, keine Frage!»

«Was er in seiner Karriere gezeigt hat, das ist einzigartig. Adrian wäre eine fabelhafte Verstärkung für Ferrari, und es wäre für mich ein Privileg, mit ihm arbeiten zu dürfen. Das wäre sehr aufregend. Wenn ich eine Wunschliste aufstellen würde, dann würde er ganz oben stehen, keine Frage.»

Inzwischen sind mehr als vier Monate vergangen, und wir sind ein wenig schlauer geworden: Adrian Newey geht nicht zu Ferrari, er hat bei Aston Martin angedockt.

Lewis Hamilton sagt nun in Baku auf die Frage, ob er enttäuscht sei: «Eigentlich nicht. Ich habe nichts an meiner Meinung geändert, dass es eine Ehre gewesen wäre, mit ihm zu arbeiten. Ich seien wir mal ehrlich – jedes Team hätte ihn mit Handkuss genommen.»



«Letztlich muss er machen, was er für sich selber das Beste hält. Für mich ändert sich nichts. Meine Ziele sind keine anderen, es verringert nicht meine Energie, die ich ins nächste Projekt investieren werde.»





