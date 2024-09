Charles Leclerc (Ferrari): Respekt für Adrian Newey

​Monza-Sieger Charles Leclerc hat in Baku starke Leistungen gezeigt: Sieg in der Formel 2, kurz nach dem Tod seines Vaters, erste F1-Punkte (mit Sauber 2018), Pole-Positions 2021, 2022 und 2023.

Am 1. September schwebte Charles Leclerc in Monza auf Wolke 7: Heimsieg von Ferrari in Monza, zweiter Saisonsieg nach dem Triumph in Monte Carlo.

Nun gibt sich der inzwischen siebenfache GP-Sieger in Baku ganz bodenständig: «Wenn wir zu einem Rennen kommen, dann wird alles wieder auf null gestellt. Ich kann mich nur zu gut daran erinnern, wie wir in Montreal, also beim Rennen nach dem Monaco-Sieg, in grössten Schwierigkeiten steckten.»

«Wir halten unsere Erwartungen im Zaun, aber ich kann nicht verneinen, dass Baku einer meiner Lieblingsstrecken ist.» Hier wuchs Leclerc 2017 über sich hinaus, als er kurz nach dem Tod seines Vaters zum Formel-2-Sieg fuhr. Hier eroberte er mit Alfa Romeo 2018 seine ersten Formel-1-Punkte, als Sechster. Hier hat er seinen Ferrari in den vergangenen drei Jahren jedes Mal auf Pole-Position gestellt.

Leclerc weiter: «Monza-Sieg hin oder her, wir sind noch nicht auf dem gleichen Niveau wie McLaren und Red Bull Racing. Aber wir sind in der Lage, vorne mitzufahren, wenn unsere Rivalen ihre Leistung nicht perfekt hinbekommen, und das haben wir in Monza getan. Um jedes Mal im Kampf um den Sieg dabei zu sein, müssen wir weiter nachlegen.»



«Was mich angeht – ich mag einfach Stadtkurse, weil es dort ein anderes Risiko-Management gibt als auf permanenten Strecken. Du hast weniger Spielraum für Fehler, das gefällt mir. Auf einer Strecke wie Baku kann man sich nicht den kleinsten Patzer erlauben, ohne dass dies Konsequenzen hat, und das ist eine Herausforderung, die ich wirklich geniesse.»



«Ich bin guter Dinge, wir haben ein Auto mit einem soliden mechanischen Grip, das wird auf diesem Kurs helfen. Ich erwarte ein positives Wochenende.»



Was sagt Leclerc dazu, dass Technikgenie Adrian Newey nicht bei Ferrari angedockt hat, sondern bei Aston Martin? Charles: «Ich weiss, dass Adrian Gespräche mit Ferrari geführt hat, aber letztlich hat er seine Entscheidung getroffen, und die respektiere ich. Adrian kann einen unglaublichen Leistungsausweis vorweisen, aber ich glaube, wir sind stark genug aufgestellt, um auch ohne Newey regelmässig vorne mitzumischen.»



«Ich vertraue Teamchef Fred Vasseur voll und ganz und teile seine Vision von der Zukunft von Ferrari. Wir befinden uns mitten in einem Wachstumsprozess, und ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie Fred die Dinge sieht und wie er unser Team führt.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0