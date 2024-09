Fernando Alonso: Kommt der Aufschwung zu spät?

Fernando Alonso ist sich sicher, dass sein Aston Martin Team eine goldene Zukunft vor sich hat. Der zweifache Champion ist auch überzeugt, dass er die Früchte der Aufbauarbeit auch geniessen kann.

«Ich bin überzeugt, dass Aston Martin das Team der Zukunft ist», schwärmte Fernando Alonso, als er im Fahrerlager von Baku auf die Verpflichtung von Design-Genie Adrian Newey angesprochen wurde, die am Dienstag vom Team aus Silverstone bestätigt wurde. Der zweifache Champion weiss aber auch, dass es eine Weile dauern wird, bis sich die Arbeit des Briten, dessen Autos bereits 25 WM-Titel erobert haben, auch auf der Strecke zeigen wird.

«Es wäre natürlich super, wenn er sich schon in die Entwicklung von 2025 einbringen kann, aber da er im März beginnt, wird es sicher bis April oder Mai dauern, bis er das Team kennengelernt und sich richtig eingelebt hat. Da wird wohl die Arbeit von 2026, wenn die grosse Regeländerung kommt, anstehen», mahnte der 32-fache GP-Sieger.

«Es macht nicht wirklich Sinn, zu viel Arbeit in die Saison 2025 zu investieren, ausser wir sind im Titelrennen. Vielleicht erleben wir eine positive Überraschung, aber ich denke, das 2026er-Projekt wird das erste Auto sein, auf das er Einfluss haben wird», fügte Alonso an.

Dass es für ihn selbst zu spät sein könnte, um die erwartete goldene Zukunft mitzuerleben, glaubt der 43-jährige Spanier nicht. «Ich werde 2026 noch fahren, und nach 2026 werde ich auch noch Rennen bestreiten – entweder in der Formel 1 oder in einer anderen Serie. Wenn ich nicht in der Formel 1 antreten werde, dann werde ich irgendwie mit dem Aston Martin Team verbunden bleiben. Ich werde also die strahlende Zukunft hoffentlich geniessen können.»

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0