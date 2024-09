McLaren-Stallorder: Offene Worte von Oscar Piastri

​McLaren hat vor dem GP-Wochenende in Baku klargemacht: Um die Chancen von Lando Norris gegen Max Verstappen zu maximieren, wird Oscar Piastri zurückgepfiffen. Was der junge Australier dazu sagt.

McLaren hat endlich reagiert. Viele Punkte sind im Sommer verschenkt worden, nun hat Teamchef Andrea Stella verfügt – wenn der Punktestand von Lando Norris im WM-Kampf gegen Max Verstappen optimiert werden kann, dann wird Oscar Piastri Platz machen müssen. Stallorder bei McLaren also.

Mit einem Blick auf den WM-Stand ist das eine klare Sache: Verstappen führt mit 303 Punkten, Norris kommt auf 241, dann folgen Charles Leclerc (217) und Piastri (197). Wenn Norris’ Rückstand von 62 Punkten wettgemacht werden soll, dann muss Lando auf jede Hilfe hoffen, die er bekommen kann.

Norris hat in Baku in Sachen Stallorder klargemacht: «So will ich nicht Weltmeister werden!» Aber was sagt eigentlich Oscar Piastri?

Der 23-Jährige aus Melbourne im Fahrerlager des Baku City Circuit: «Zu diesem Zeitpunkt der Saison geht es für mich in Ordnung, wenn ich eine unterstützende Rolle übernehme. Wäre diese Stallorder zu einem früheren Zeitpunkt des Jahres gekommen, hätte ich das ein wenig übertrieben gefunden. Wenn wir nun aber versuchen, beide Titel zu gewinnen, dann ist das die richtige Vorgehensweise.»

Aber der Sieger des Ungarn-GP 2024 schränkt ein: «Die Leute sollten nicht erwarten, dass ich jedes Mal für Lando zur Seite fahre. So will auch Norris nicht gewinnen. Es geht vielmehr darum, dass eine gute Leistung belohnt werden soll. Und an dem Punkt wird es etwas kompliziert.»



Wie etwa dann, wenn Piastri vor Norris führen sollte. Wird McLaren Oscar dann zur Seite bitten?



Piastri hat einen Mann an seiner Seite, der sich mit dem Thema Stallorder auskennt – Mark Webber. Oscar sagt: «Mark war bei den Gesprächen mit McLaren dabei, aber einige seiner Erfahrungen mit Stallorder in der Vergangenheit waren komplett anders als die heutige Situation.»



«Als Rennfahrer bist du Egoist, und wenn eine Stallorder gegen dich läuft, dann macht das gewiss keinen Spass. Aber ich weiss natürlich, dass wir das grössere Bild im Auge behalten müssen. Ich fahre für einen Rennstall, der mir mein GP-Debüt und meinen ersten Formel-1-Sieg ermöglicht hat, und dafür bin ich sehr dankbar. Aber wir versuchen, beide Titel zu gewinnen, das ist eine gewaltige Aufgabe und geht darüber hinaus, was ein einzelner Fahrer will.»



Piastri weist auch darauf hin: «Wenn ich jetzt helfe, dann wird das im Team bestimmt nicht vergessen. Denn wir könnten eines Tages auch in der umgekehrten Situation sein.»





WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0