Lewis Hamilton (Mercedes/9.): «Schlecht wie noch nie»

​Rekord-Champion Lewis Hamilton wurde beim Aserbaidschan-GP von seinem Mercedes-Stallgefährten George Russell entzaubert: Russell Dritter, Hamilton nur auf Rang 9. Was ist passiert?

Mercedes-Fahrer George Russell kam auf dem Baku City Circuit zu einem Podestplatz wie unsereins zu einem Lotto-Fünfer – aus heiterem Himmel. In Österreich profitierte Russell von der Kollision zwischen Max Verstappen und Lando Norris und gewann unerwartet, nun in Aserbaidschan wurde er durch den Crash von Sergio Pérez und Carlos Sainz aufs Podest gespült; Platz 3 hinter Oscar Piastri (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari).

Natürlich hatte es Russell im spannenden Strassen-GP leichter als sein Mercedes-Stallgefährte Lewis Hamilton. Denn Russell fuhr von Startplatz 5 los, während Hamilton nach einem Motorwechsel aus der Boxengasse starten musste.

Ohne den Ausfall von Sainz und Pérez kurz vor Schluss wäre Hamilton Elfter geworden, nun gab’s Brosamen in Form von zwei WM-Punkten – damit entging Lewis der Schmach einer punktelosen Fahrt, auch in Jeddah, Suzuka und Shanghai war der 105-fache GP-Sieger Neunter geworden.

Nach dem Rennen sagte der 39-jährige Engländer: «Die Balance des Autos war so schlecht wie noch nie. Ich hatte an der Vorderachse gute Haftung, aber hinten ging gar nichts. Und so kann ich einfach nicht fahren.»

«Ich musste das Lenkrad richtiggehend herumreissen, um die Traktion an der Vorderachse zu brechen, damit rutschte ich natürlich nur herum, und das ist für mich ein überaus merkwürdiger Fahrstil.»



«Mir war klar, dass ich auf diese Weise kaum in der Lage sein würde, Ränge gutzumachen. Keine Ahnung, wieso das Tempo meines Autos so schlecht war.»



Was viele Fans nicht verstehen: Der Mercedes von Lewis Hamilton lag am Freitag prima, der Speed stimmte, und der Fahrer war in den Interviews begeistert. Aber am Samstag ging nichts mehr.



Lewis weiter: «Es stimmt, wir hatten am Freitag ein fabelhaftes Auto. Dann haben wir für Samstag geringfügige Korrekturen vorgenommen. Leider war ein Teil nicht richtig gebaut, und das hat uns am Samstag in Sachen Abstimmung in die Irre geleitet. Wir haben das erst zum Schluss des Tages gemerkt.»



«Wir haben uns ferner zu einem Motorwechsel entschlossen, weil ich es mit den bestehenden Teilen nie und nimmer bis zum Saisonende geschafft hätte. Und sie meinten – immerhin kannst du auf dieser Strecke überholen.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0