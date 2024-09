Max Verstappen: Ohne Strafe in Baku, Wende geschafft?

​Weltmeister Max Verstappen ist einer Strafe nach dem Baku-GP entgangen. Wir sagen auch, warum der Niederländer nicht so schnell war wie Sergio Pérez und weshalb Max dennoch guter Dinge ist.

Die positive Nachricht nach vielen negativen für Max Verstappen: Er durfte seinen fünften Platz im Aserbaidschan-GP behalten, nachdem ihn die Regelhüter im Anschluss ans Strassenrennen von Baku zum Gespräch gebeten hatten.

Der Vorwurf lautete: Überholen während der virtuellen Safety Car-Phase. Allerdings passierte das besagte Manöver erst nach dem Fallen der Zielflagge. Max verteidigte sich: «Gegner nach dem Ende des Rennens zu überholen, das ist doch nichts Ungewöhnliches.»

Das fanden auch die FIA-Regelhüter Tim Mayer (USA), Matteo Perini (Italien), Johnny Herbert (Grossbritannien) und Danil Solomin (Aserbaidschan), aber sie monieren: «Während das Überholen von Gegnern während der Auslaufrunde nicht selten ist, so gilt doch – auch nach dem Fallen der Zielflagge – Überholverbot unter gelber Flagge, virtuellem Safety-Car oder echtem Safety-Car.»

«Die Fahrer müssen sich dessen bewusst sein, dass an einer Unfallstelle Notfallmaterial stehen kann und Streckenposten am Arbeiten sind. Also müssen sie mit grösster Vorsicht vorgehen.»



Die Regelhüter sprachen eine Verwarnung aus (so wie auch für die Alpine-Fahrer Esteban Ocon und Pierre Gasly sowie für den Haas-Piloten Nico Hülkenberg) und wiesen darauf hin, dass es beim nächsten Vergehen dieser Art eine Strafe setzen wird.



Eigentlich wäre der 61-fache GP-Sieger an der Kaspischen See Siebter geworden, durch den Crash von Sergio Pérez und Carlos Sainz kurz vor Schluss rückte Max zwei Ränge vor, so wie auch sein WM-Rivale Lando Norris vor ihm.



Aber wieso war Pérez in Baku sichtlich schneller als Verstappen?



Gewiss, der Mexikaner ist Spezialist für den aserbaidschanischen Kurs, mit fünf Podestplatzierungen in sieben Rennen, und am 15. September wäre ohne den Crash wohl eine sechste hinzugekommen.



Doch was ist beim Wagen von Verstappen passiert, dass er das Tempo seines Stallgefährten nicht halten konnte?



Im Rennen beklagte sich Max in verschiedenen Funkmeldungen über ein Auto, das springt, das an der Hinterachse zu wenig Haftung aufbaut, das nicht richtig bremst und die Balance zwischen Vorder- und Hinterachse vermissen lässt.



Nach dem Grand Prix vertiefte Verstappen: «In langsamen Kurven hoben die Räder immer wieder ab, und wenn sich der Reifen nicht mit voller Auflagefläche auf dem Asphalt befindet, dann fehlt dir eben die perfekte Haftung. Wir haben einen hohen Preis dafür bezahlt, dass wir die Abstimmung vor der Qualifikation nochmals geändert hatten. Das war schlicht die falsche Richtung.»



«Es gibt auch Positives – wir haben an diesem Wochenende sehr viel über den Wagen gelernt, und das wird uns beim kommenden Rennen von Singapur nützen.»



Red Bull Racing kam mit geringfügigen Änderungen am Fahrzeugboden nach Baku, und es war im Training offensichtlich, dass Pérez und Verstappen damit konkurrenzfähiger waren als zuvor in Monza.



RBR-Chefdesigner Paul Monaghan weist darauf hin, dass die Überarbeitung des Wagens für Baku angesichts der zeitlichen Beschränkungen nur ein erster Schritt und dass am darauffolgenden Wochenende in Singapur noch mehr zu erwarten sei, «aber diese Veränderungen sind zunächst subtil».



Die ungewöhnliche dreiwöchige Pause nach Singapur gibt dem Team Zeit, grössere Modifikationen fürs Rennwochenende von Austin vorzunehmen, aber Monaghan schränkt ein, dass das Sprintformat bedeutet, dass Texas nicht der ideale Ort für die Einführung von Updates sein wird.



Der Engländer erklärt: «Wir haben in Austin nur ein freies Training, dann werden wir uns entscheiden müssen: Mit den neuen Teilen weitermachen? Auf Vertrautes setzen? Zudem ist noch nicht klar, wie viele der neuen Teile wir für Texas fertigstellen können.»



Max Verstappen über die Ausgangslage in der WM: «Wir waren mit Checo zum Schluss des Rennens auf Podestkurs, das zeigt, dass wir Fortschritte gemacht haben. Wenn wir es schaffen, uns da vorne wieder einzunisten, wenn wir einen besseren Job machen, dann muss McLaren mit Lando Norris im letzten Teil der Meisterschaft wirklich perfekt arbeiten, um uns einzuholen. In den vergangenen Rennen ist Vieles für uns schiefgelaufen, das wird nicht immer so sein.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash







WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0