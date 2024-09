Vasseur über McLaren-Flügel: «Mehr als grenzwertig»

Auf Bitten der FIA muss McLaren seinen Heckflügel aus dem Baku-Rennen umbauen. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur bezeichnet das flexible Bauteil am Flügel als «mehr als grenzwertig» - und kündigt Reaktionen an.

Die Flexi-Wing-Saga in der Formel 1 geht weiter. McLaren muss seinen von der Konkurrenz heftig kritisierten flexiblen Heckflügel aus Baku umbauen. Der Flügel in Singapur ist wegen der unterschiedlichen Streckencharakteristik nicht betroffen.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur stellt allgemein fest: «Die technische Abnahme liegt bei der FIA und wir müssen ihr dabei vertrauen.»

Und ergänzt zum Fall McLaren: «Ich denke, es ist mehr als grenzwertig. Wir alle haben das Video und das Bild davon gesehen Und es ist ein bisschen frustrierend, wenn man sich genau an die Situation in Monza erinnert, als wir mit fünf Autos innerhalb von zwei Hundertstel lagen. Und man rutscht innerhalb von zwei Hundertstel von P1, P2 auf P5, P6 ab. In Baku kommen wir 10 Runden hintereinander Seite an Seite in Kurve 1 an. Aber Sie können sich vorstellen, dass wir ein bisschen frustriert sind.»

Flexible Bauteile an Flügeln sind in den letzten Jahren immer wieder ein Thema gewesen. Vasseur will Unterschiede zwischen den Front- und den Heckflügeln erkennen.

Vasseur: «Ich glaube, es herrscht eine gewisse Verwirrung darüber, was mit dem Frontflügel und dem Heckflügel passiert ist. Der Frontflügel ... Wir sind uns alle einig, dass es sich um eine Grauzone handeln könnte, denn im Technischen Reglement, im ersten Absatz des Technischen Reglements, steht, dass man einen Teil des Wagens nicht mit der Absicht der Verformung konstruieren darf. Die Absicht ist schwer zu handhaben. Die Geschichte mit dem Heckflügel ist völlig anders, weil in dem Artikel auch eine maximale Durchbiegung angegeben ist. Und das ist schwarz oder weiß.»

Auf die Frage, ob man bei Ferrari nicht etwas offensiver an eigene Flexi-Wings hätte herangehen können, sagt der Ferrari-Teamchef: «Ehrlich gesagt, bewegen wir uns an der Grenze dessen, was wir als legal betrachten, und ich kann das Team nicht bitten, diese Grenze zu überschreiten. Aber jetzt reagieren wir. Sobald wir eine Klarstellung von der FIA haben, werden wir so handeln wie die FIA, solange sie damit einverstanden ist.»

2. Training, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,727 min.

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,785

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,356

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,468

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,474

06. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,478

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,488

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,598

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,650

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,667

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,709

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,750

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,793

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,957

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,021

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,057

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,119

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,222

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,359

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,786

1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,763 min.

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,839

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,952

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,097

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:32,263

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,369

07. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,375

08. Alex Albon (T), Williams, 1:32,451

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,610

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,615

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,618

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:32:679

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,694

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,767

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,778

16. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,334

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,377

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,485

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,585

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,797