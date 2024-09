Charles Leclerc (9.): «Müssen realistisch bleiben»

Charles Leclerc musste im Qualifying von Singapur eine bittere Pille schlucken. Dem Ferrari-Star wurde die entscheidende Rundenzeit gestrichen. Seine Prognose für das Rennen fällt entsprechend aus.

Charles Leclerc durfte sich in Singapur Hoffnungen auf ein starkes Qualifying-Ergebnis machen, denn im zweiten Training, das bei ähnlichen Bedingungen wie das Qualifying und Rennen über die Bühne ging, fehlten ihm nur wenige Hundertstelsekunden auf die Bestzeit von Lando Norris.

Als es im Qualifying aber darauf ankam, hatte der Monegasse Pech. Er geriet in der zweiten Kurve neben die Piste und deshalb wurde ihm die Rundenzeit gestrichen. Damit belegte er den neunten Platz – nur sein Teamkollege Carlos Sainz, der zuvor einen Crash gebaut und für eine rote Flagge gesorgt hatte, schnitt von allen Q3-Teilnehmern noch schlechter ab.

«Das war ein enttäuschendes Qualifying für uns», seufzte Leclerc nach der misslungenen Zeitenjagd. «Meine Vorderreifen waren zu kalt, als ich im entscheidenden Moment im Q3 die Box verliess, deshalb musste ich bei der Vorbereitungsrunde viel mehr pushen als sonst. Aber es war unmöglich.»

«Es ist schade, denn für das Rennen sind wir dadurch ins Hintertreffen geraten. Wir müssen realistisch bleiben, was unsere Erwartungen angeht, denn von diesem Startplatz ist nicht so viel möglich», fügte der aktuelle WM-Dritte an. Er gestand auch: «Ich weiss noch nicht, was los war, und das Team weiss es auch nicht. Wir müssen das herausfinden, denn wir haben heute einen hohen Preis bezahlt.»

Qualifying, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,525 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,728

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,841

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,867

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,953

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,115

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,214

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,354

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit im Q3

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:30,474

12. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:30,481

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,579

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,653

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,769

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,985

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,094

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,312

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:31,572

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,054