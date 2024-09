Nico Hülkenberg: «Haben das Potenzial ausgeschöpft»

Nico Hülkenberg glänzte im Flutlicht von Singapur mit einer bärenstarken Qualifying-Leistung. Der Deutsche aus dem Haas-Team wurde mit dem sechsten Startplatz belohnt. Er erwartet aber ein hartes Rennen.

Nachdem Nico Hülkenberg den sicher geglaubten Punkterang in Baku nach dem Crash von Carlos Sainz und Sergio Pérez noch in den letzten Runden verloren hatte, durfte er sich am Samstag in Singapur freuen. Denn dem Deutschen gelang im entscheidenden Moment eine Qualifying-Runde, die sich sehen lassen konnte.

Der Haas-Pilot reihte sich auf dem siebten Platz ein, und durch die gestrichene Rundenzeit von Charles Leclerc, der neben die Strecke geraten war, rückte er noch einen Platz vor. In der Box der Haas-Mannschaft erntete der Emmericher Applaus von den Mechanikern. Und er selbst war auch bestens gelaunt, als er sich nach getaner Arbeit den Fragen der Journalisten stellte.

«Ich bin sehr glücklich, denn das war ein gutes Quali. Ich konnte saubere Runden drehen und hatte ein gutes Gefühl und Vertrauen ins Auto. Das ist hier und ganz generell auf allen Strassenkursen sehr wichtig und das hat mir im vergangenen Rennen in Baku noch etwas gefehlt», berichtete der 37-Jährige.

«Ich denke, da war nicht viel mehr möglich, wir haben das Potenzial ausgeschöpft», stellte Hülkenberg sich und seinem Team ein gutes Zeugnis aus. «Wir haben zwar vom Schicksal der Ferrari-Jungs profitiert, aber man kann sagen, dass wir diesmal das fünftstärkste Team waren.»

«Im Rennen liegt aber noch viel Arbeit vor uns. Ich erwarte einen harten Kampf und das Reifenmanagement wird wie immer eine wichtige Rolle spielen. Ich denke auch, dass ich gegen einige der Jungs, die hinter mir losfahren werden, kämpfen muss und ganz allgemein wird das ein körperlich anstrengendes Rennen. Aber ich fühle mich gut vorbereitet und mache mir deshalb keine Sorgen darüber.»

Qualifying, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,525

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,728

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,841

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,867

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,953

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,115

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,214

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,354

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit im Q3

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:30,474

12. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:30,481

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,579

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,653

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,769

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,985

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,094

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,312

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:31,572

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,054