Wolff: Mercedes-Piloten litten an Überhitzung

In Singapur wird wegen der Temperaturen schon bei Nacht gefahren. Heiß und feucht ist es trotzdem

Nach dem härtesten Rennen des Jahres litten Lewis Hamilton und George Russell an Überhitzung, konnten ihre Medienverpflichtungen nach dem Singapur-GP nicht wahrnehmen. Teamchef Toto Wolff gibt aber Entwarnung.

Dieses Rennen ist selbst für Spitzensportler eine Herausforderung.

Das Mercedes-Team teilte am Sonntagabend mit, dass die Piloten Lewis Hamilton und George Russell nicht wie üblich TV-Interviews an einem Medien-«Gatter» geben würden und dort auch nicht mit den Print- und Onlinemedien sprechen würden wie sonst, weil sie sich von den «Anstrengungen des Rennens erholen» würden. Das Team ließ den Medien stattdessen Aussagen der Fahrer zukommen.

Teamchef Toto Wolff erklärte in seiner Medienrunde später, beide Piloten hätten unter der Überhitzung gelitten, gab aber auch direkt Entwarnung: «Aber es geht ihnen jetzt gut. Sie haben ein Bad in der Eistonne genommen, das hat etwas geholfen.»

Das Singapur-Rennen gilt als körperlich anspruchsvollstes Rennen der Saison. Neben der Hitze (selbst bei Nacht in der Regel 30 Grad oder mehr) ist vor allem die hohe Luftfeuchtigkeit das, was die Bedingungen so herausfordernd macht.

Platt ausgedrückt: In der feuchten Hitze von Singapur kommt man schon ins Schwitzen, wenn man einfach nur draußen steht. In feuerfester Kleidung mit Helm und Balaclava im engen Cockpit eines Autos, dessen Komponenten Hitze produzieren und abgeben, dazu die körperliche Anstrengung, wird es über die Dauer eines kompletten Rennens selbst für Top-Athleten grenzwertig.

Auf den Onboard-Aufnahmen mehrerer Autos aus dem Parc Fermé ist erkennbar, wie die Fahrer sichtlich angeschlagen aussteigen. Nico Hülkenberg beschrieb das Gefühl im Cockpit bei langsameren Passagen, also mit weniger Fahrtwind, als «Heißluftföhn», der einem ins Gesicht bläst.

Das Rennen lief für Mercedes auch abseits der Witterungsbedingungen nicht wie erhofft. Die Strategie von Lewis Hamilton ging daneben, er fiel von Rang 3 auf 6 zurück. Toto Wolff sprach von einem schmerzhaften Abend.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 516 Punkte

01. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0