Lando Norris (1.): «So läuft das in der Formel 1»

Lando Norris war in Singapur auf Kurs Grand Slam: Pole, Sieg, schnellste Runde. Doch kurz vor Schluss schnappte Daniel Ricciardo ihm den Grand Slam und den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde mit einer Top-Zeit weg.

In der Formel 1 zählt wirklich jeder Punkt – und die Fahrer kämpfen mit voller Kraft darum!

Racing Bulls-Pilot Daniel Ricciardo hatte kurz vor Ende des Rennens noch die schnellste Rundenzeit gesetzt und so Lando Norris den Punkt für die schnellste Runde abgenommen – und den ersten Grand Slam eines McLaren-Piloten seit Mika Häkkinen. Der Grand Slam in der Formel 1 besteht aus Pole, Sieg und schnellster Rennrunde.

Norris: «Gut gemacht, Daniel.» Und weiter: «Ja, ich habe mein Bestes gegeben, um eine schnellere Runde zu bekommen, als die Reifen in der Mitte in gutem Zustand waren. Aber ich kann nicht alles haben. Ich habe mein Bestes gegeben, um an den letzten Wochenenden schnellere Runden zu bekommen, und das ist mir meistens gelungen. Aber ich kann auf einem harten Reifen mitten in einem Stint nicht gegen einen Fahrer auf einem neuen weichen Reifen gewinnen. So ist das Leben eben.»

Ricciardo scherzte nach seinem Rennen schon, wenn dieser eine Punkt, den Norris seinetwegen weniger hat, am Ende ausschlaggebend für die WM sein sollte, bekomme er bestimmt ein schönes Weihnachtsgeschenk von Verstappen.

Norris: «So läuft das in der Formel 1 schon seit wahrscheinlich schon vor meiner Geburt, also... Kein Grund zur Beschwerde. Es gab schon Rennen in der Vergangenheit, in denen andere Leute gefahren sind. Wir versuchen, es anderen wegzunehmen. Also ja, das ist nur logisch. Das war ein kluger Schachzug von ihnen. Ich freue mich für Daniel. Das ist alles.»

Kevin Magnussen hatte auf weichen Reifen im Haas schon vor Ricciardo Norris kurzzeitig die schnellste Rennrunde abgenommen. Der Däne hatte bei auf seiner Runde aber die Streckenbegrenzung überfahren. Deshalb wurde ihm die Zeit kurz darauf wieder gestrichen und Norris bekam die kleine lila Uhr für die schnellste Rennrunde zurück – bis Ricciardo zum Sprint ansetzte.

Weil Ricciardo außerhalb der Top 10 landete, bekam in Singapur niemand den Punkt für die schnellste Rennrunde.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 516 Punkte

01. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0