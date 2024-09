Lando Norris: «Manchmal war es mein Fehler» 28.09.2024 - 07:40 Von Vanessa Georgoulas

© McLaren Lando Norris schaffte es in Singapur, die Führung zu verteidigen und einen Start-Ziel-Sieg zu feiern

In Singapur schaffte es Lando Norris endlich, von der Pole aus in Führung zu gehen und diese in einen Sieg umzumünzen. Der McLaren-Star betont selbstkritisch: In der Vergangenheit hat er einige Punkte liegen lassen.