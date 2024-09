James Allison (Mercedes): «Samstag war die Anomalie»

Mercedes-Technikchef James Allison erklärt, warum das vergleichsweise gute Qualifying am Samstag ein Ausreißer war. Und warum man mit einigen Entscheidungen einen unabsichtlichen Handel eingegangen sei.

Schwache Performance am Freitag, eine richtig gute Quali-Leistung am Samstag – und dann ein erneuter Dämpfer am Sonntag. Das Singapur-Wochenende war für Mercedes eine Berg- und Talfahrt.

Technikchef James Allison erläutert: «Das Ergebnis vom Sonntag war ziemlich schwierig für das Team, und der Freitag hat vielleicht schon einiges von dem signalisiert, was wir an Schwierigkeiten erwartet haben könnten.»

Der Ingenieur weiter: «Die Anomalie war wirklich der Samstag, an dem wir es geschafft haben, von einem schwierigen Freitag zu einer ziemlich guten Startposition zu kommen.» Die Plätze 3 (Hamilton) und 4 (Russell) nämlich.

Ein starkes Qualifying also nach einem schlechten Trainings-Freitag. Wie kam es zu der Verbesserung über Nacht?

Allison: «Da müssen wir dem Team im Werk ein großes Lob aussprechen, das wirklich dazu beigetragen hat, einen schwierigen Freitag zu drehen, uns viel weiter nach oben in der Startaufstellung zu bringen, als es der Freitag vermuten ließ, und uns ein Ergebnis zu bescheren, das zwar am Ende enttäuschend, aber nicht katastrophal war.»

Allison merkt aber auch an: «Ich würde sagen, dass wir, wenn auch unabsichtlich, den Handel eingegangen sind, das Auto für eine einzige Runde im Qualifying zu verbessern, was sich dann aber bei langen Läufen als ziemlich schmerzhaft herausstellte.»

