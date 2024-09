Daniel Ricciardo: «Würde nichts ändern wollen»

Daniel Ricciardo sass in Singapur zum letzten Mal im Racing Bulls-Renner. Der achtfache GP-Sieger hat sich mit einer emotionalen Nachricht in den sozialen Medien von der Königsklasse verabschiedet.

Bereits am Rennsonntag in Singapur standen Daniel Ricciardo die Emotionen ins Gesicht geschrieben, als er nach dem Rennen vor die TV-Kameras trat. Der 35-jährige Australier wusste da wohl schon, dass er gerade sein letztes Formel-1-Rennen bestritten hatte. Offiziell bestätigt wurde sein Abgang – und die Verpflichtung von Liam Lawson für die restlichen WM-Läufe in diesem Jahr – erst am Donnerstag.

Der achtfache GP-Sieger fuhr in Singapur als Achtzehnter und Letzter über die Ziellinie – beim Rennergebnis blieb ihm die Schmach der roten Laterne erspart, weil der spät ausgefallene Kevin Magnussen noch als Neunzehnter gewertet wurde. Dass Ricciardo so weit zurückfiel, war dem letzten späten Boxenstopp geschuldet, bei dem er sich frische Reifen für die schnellste Rennrunde holte, die er dann auch drehte. Sein Racing-Bulls-Teamkollege Yuki Tsunoda schaffte es als Zwölfter ins Ziel.

«Es war ein hartes Rennen. Jedes Mal, wenn du im Q1 bereits ausscheidest, weisst du, dass dich ein langes Rennen erwartet. Ich musste dann auch etwas versuchen bei der Strategie, denn hier in Singapur kann es immer eine Safety-Car-Phase geben. Das hätte aufgehen können. Diesmal war das aber leider nicht der Fall. Die Strategie war dann nicht die Beste. Aber letztlich waren wir wohl einfach nicht schnell genug», sagte der 32-fache GP-Podeststürmer zu seinem Rennen.

Und Ricciardo gestand mit Tränen in den Augen: «Das war schon sehr emotional, denn ich bin mir bewusst, dass es das gewesen sein könnte. Ich war auch erschöpft, da brachen so viele Gefühle auf mich ein. Das Cockpit ist ein Platz, an den ich mich sehr gewöhnt habe. Ich wollte einfach den Moment geniessen.»

Als sein Abschied offiziell bestätigt wurde, meldete sich der 257-fache GP-Teilnehmer mit einem bewegenden Abschiedsgruss in den sozialen Medien zu Wort: «Ich habe diesen Sport mein ganzes Leben lang geliebt. Er ist wild und wunderbar, und das Ganze war eine aufregende Reise. An alle Teams und Personen, die ihren Beitrag zu meiner Karriere geleistet haben, ein herzliches Dankeschön. Und ich danke auch den Fans, die den Sport manchmal mehr als ich geliebt haben. Es gab Höhen und Tiefen, aber es hat Spass gemacht und ich würde nichts ändern wollen.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0