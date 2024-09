Nascar-Pilot Kyle Larson: Bald F1-Test im McLaren?

Kyle Larson sorgte unlängst für Schlagzeilen, als er die kühne These aufstellte, er würde Formel-1-Champion Max Verstappen schlagen können. Der Cup-Champion von 2021 könnte bald einen Test im GP-Renner absolvieren.

Dass Kyle Larson grosse Stücke auf sich selbst hält, ist spätestens seit seiner Behauptung, er sei der bessere Allround-Fahrer als Formel-1-Champion Max Verstappen, bekannt. Der Nascar-Pilot, der 2021 den Cup für sich entschieden hat, erklärte auf der Website «Floracing: «Ich weiss, dass ich als Allround-Fahrer besser bin als er.»

«Es ist unmöglich, dass er in ein Sprint-Car steigt und die Knoxville Nationals für sich entscheidet. Es ist auch unmöglich, dass er die Chili Bowl gewinnen kann. Und er kann auf keinen Fall ein Cup-Rennen in Bristol gewinnen», fuhr der 32-Jährige fort, räumte aber immerhin ein, dass es nicht so einfach für ihn werden würde, den Monaco-GP für sich zu entscheiden.

«Ich glaube aber, ich hätte eine bessere Chance gegen ihn, wenn er das tut, was er immer macht, als wenn er das tut, was ich tue – allein schon wegen des Autos. Das gibt mir die Sicherheit und das Selbstbewusstsein, dass ich besser bin. Vielleicht nicht in einem IndyCar- oder Formel-1-Auto. Aber das ist nur eine Disziplin. Ich glaube, ich würde ihn in allen anderen Disziplinen schlagen», erklärte Larson selbstbewusst.

Einen Formel-1-Test könnte der Amerikaner bald absolvieren. Denn McLaren-CEO Zak Brown erklärte: «Ich würde Kyle gerne in einem Formel-1-Auto sehen, das haben wir schon diskutiert und ich denke, irgendwann wird das auch passieren.»

Larson selbst sagte bei seinem Besuch im «Happy Hour»-Podcast: «Ich würde das liebend gerne tun, und es klingt, als würde es irgendwann sogar möglich sein. Ich denke, ich hätte dieses Jahr schon die Chance gehabt, aber es war so viel los. Das ist etwas, was ich mindestens ein Jahr im Voraus planen muss. Ich würde das gerne tun, aber ehrlich gesagt lieber bei einem Test, bei dem auch andere Fahrer auf der Piste sind.» Er würde sich gerne mit anderen Vergleichen, fügte Larson an, und betonte: «Ich denke nicht, dass ich dabei der Beste wäre, aber ich wäre hoffentlich auch nicht der Letzte.»