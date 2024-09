Horner zu Daniel Ricciardo: «Mehr als nur ein Fahrer»

Christian Horner beteuert in seiner Abschiedsmessage an Daniel Ricciardo: «Du wirst immer ein besonderer Teil der Red Bull-Familie sein»

Formel-1-Star Daniel Ricciardo fuhr jahrelang für das Red Bull Racing Team. Teamchef Christian Horner spricht von einem bleibenden Vermächtnis, das der 35-jährige Australier in der Formel 1 hinterlässt.

100 Grands Prix hat Daniel Ricciardo für das Red Bull Racing Team bestritten, in dem Christian Horner seit Beginn das Zepter schwingt. Sieben seiner acht GP-Siege feierte er mit der Mannschaft aus Milton Keynes, zu der er 2023 als Reservist zurückkehrte, nachdem er bei McLaren Platz für seinen Landsmann Oscar Piastri hatte machen müssen.

Das GP-Comeback erfolgte im gleichen Jahr – allerdings mit dem Schwesternteam Racing Bulls, für das Ricciardo am vergangenen Wochenende in Singapur seinen vorerst letzten GP-Einsatz bestritten hat. Obschon der Abschied nach dem Flutlicht-Rennen noch nicht offiziell war, gab es viele nette Gesten und Worte für den 35-Jährigen, der sein GP-Debüt 2011 auf dem Silverstone Circuit gegeben hatte.

Damals sass er zwar im Auto des Hispania Racing Teams, allerdings gehörte er da schon seit Jahren zur Red Bull-Familie, die er mit seiner unverwechselbaren Art bereichert hat, wie Horner in seiner Abschiedsnachricht in den sozialen Medien betont: «Von dem Augenblick an, als du bei Red Bull an Bord gekommen bist, war klar, dass du so viel mehr als nur ein Fahrer bist.»

«Dein unermüdlicher Enthusiasmus, dein Sinn für Humor und deine ganze Attitüde sind ein bleibendes Vermächtnis für das Team und die Formel 1 allgemein. Danke für die Siege, dein Lächeln, die Songs – und ich wünschte, ich könnte auch sagen, die Shoeys», schreibt der Brite.

«Du wirst immer ein besonderer Teil der Red Bull-Familie sein. Acht Siege, 32 Podestplätze und 1329 WM-Punkte sind nicht das einzige Mass dafür, wer du bist und was du erreicht hast. Danke, Daniel», fügt Horner an.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0