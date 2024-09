Liam Lawson: «Das wird eine Riesenherausforderung»

Seit Donnerstag ist klar: Liam Lawson wird das Racing Bulls-Cockpit von Daniel Ricciardo übernehmen und schon in Austin auf Punktejagd gehen. Der Neuseeländer hat sich nun zur Verpflichtung geäussert.

Dass Liam Lawson bereit ist, in die Formel 1 einzusteigen, bewies er schon im vergangenen Jahr. Damals verletzte sich Daniel Ricciardo im zweiten Training zum Niederlande-GP bei einer Kollision mit Oscar Piastri, er zog sich Brüche in der linken Mittelhand zu. Deshalb durfte der Neuseeländer das Steuer für fünf GP-Einsätze übernehmen.

Und Lawson überzeugte von Anfang an: Ohne große Vorbereitung fuhr er im GP der Niederlande von Startplatz 19 im Rennen auf Rang 13. In Singapur holte er mit Platz 9 sogar zwei Punkte. Nun darf Lawson wieder im Racing Bulls-Renner Gas geben – und zwar als Stammfahrer für die restlichen 6 Rennwochenenden der laufenden Saison.

Viel Zeit zur Vorbereitung bleibt nicht, wie Lawson beim neuseeländischen «Newstalk ZB Radio» betont. Er gesteht: «Es fühlt sich nun endlich irgendwie real an. Ich wusste es natürlich schon vorher, es waren vielleicht die letzten zwei Wochen, aber bis es wirklich öffentlich bestätigt ist, fühlt es sich noch unwirklich an. Denn ich durfte mit niemandem darüber reden.»

Der 22-Jährige verriet auch, dass sein Aufstieg in die Königsklasse schon länger geplant war. «Alles deutete darauf hin und ich hatte eine Deadline dafür im Vertrag stehen. Es ging also in diese Richtung und vor wenigen Wochen wurde mir dann gesagt, dass es passieren würde. Nicht viel später war es dann in Stein gemeisselt.»

«Ich freue mich natürlich sehr darüber, aber ich muss die letzten sechs WM-Runden bestreiten, und das ist keine einfache Zeit, um einzusteigen. Das wird eine Riesenherausforderung. Die anderen Fahrer haben drei Viertel der Saison bereits bestritten, und gegen sie muss ich antreten – auf Strecken, auf denen ich noch nie unterwegs war. Das wird also eine echte Aufgabe, und ich habe bereits mit meinen Eltern und allen, die mich auf meinem Karriereweg begleiten, darüber gesprochen. Es ist etwas ganz Spezielles, aber es bleibt nicht viel Zeit, um die News zu verdauen. Ich muss mich gleich an die Arbeit machen», weiss Lawson.

«Es ist lustig, denn als ich es jedem erzählen durfte, war die erste Reaktion Erleichterung – bei meinem Dad, meiner Mutter, und jedem, den Sponsoren, die mich seit dem ersten Tag unterstützten – ich konnte die Erleichterung in ihren Stimmen hören. Es war keine Aufregung, und auch ich war ehrlich gesagt erleichtert, denn das ist eine grosse Sache, und viele Leute haben viel Energie in diesen Aufstieg gesteckt, für mich war es deshalb auch sehr aufregend», ergänzte der Red Bull Junior.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0