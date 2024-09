Formel-1-Abschied: Gegner zollen Ricciardo Respekt 27.09.2024 - 17:45 Von Agnes Carlier

© Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo

Was sich bereits abgezeichnet hatte, wurde am Donnerstag offiziell bestätigt: Daniel Ricciardo hat in Singapur seinen letzten GP-Einsatz für Racing Bulls bestritten. Die Gegner verabschieden sich mit lieben Worten.