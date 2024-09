F1-Aus von Ricciardo: Liebe Worte von Max Verstappen

Daniel Ricciardo wird beim nächsten Formel-1-Rennen in Austin nicht mehr in der Startaufstellung stehen. Viele Kollegen zollen ihm zum Abschied Respekt, auch Max Verstappen hat sich zum Abgang des Australiers geäussert.

In Singapur hat sich Ricciardo zwar nicht mit einem Punkterang aus der Formel 1 verabschiedet. Der Australier mit dem breitesten Grinsen im Fahrerlager schaffte es am Ende aber, die schnellste Rennrunde zu drehen – und machte damit seinem früheren Teamkollegen Max Verstappen ein Geschenk, weil dessen WM-Gegner Lando Norris dadurch um den Extra-Punkt gebracht wurde, mit dem der schnellste Umlauf im GP belohnt wird.

Der Titelverteidiger gehörte denn auch zu den Fahrern, die sich mit netten Worten von Ricciardo verabschiedet haben. Der dreifache Champion sagte nach dem Flutlicht-Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit: «Ich muss ihm natürlich für die schnellste Runde danken! Er ist ein toller Kerl. Wir kamen immer gut miteinander aus. Im Team waren wir natürlich auf der sportlichen Ebene Rivalen, und er wird in unserer Mannschaft immer als grossartiger Fahrer und Mensch erinnert werden.»

«Er hat einen super Charakter, und es gibt wohl kaum jemanden, der ihn nicht mag. Und ich denke, wir werden uns in ein paar Jahren, wenn ich nicht mehr in der Formel 1 sein werde, zusammensetzen und bei einem Bier auf die gemeinsamen Jahre zurückblicken», ergänzte der Red Bull Racing-Star, der zwischen 2016 und 2018 insgesamt 58 GP-Einsätze an der Seite von Ricciardo bestritten hat.

Die Leistungen, die Ricciardo seit seiner GP-Rückkehr im vergangenen Jahr erbracht hat, fielen bescheiden aus. Der achtfache GP-Sieger verletzte sich in Zandvoort bei einem Trainingscrash und verpasste nach den ersten beiden GP fünf weitere Formel-1-WM-Läufe. In Austin kehrte er zurück und beim darauffolgenden Wochenende in Mexiko holte er als Siebter seine einzigen Punkte in der Saison 2023.

In diesem Jahr gehörte er drei Mal am Sonntag zur Top-10: In Kanada wurde er Achter, in Österreich schnappte er sich den neunten Platz und in Belgien schaffte er es als Zehnter den letzten verfügbaren WM-Punkt zu ergattern. Ersetzt wird der 35-Jährige durch den 22-jährigen Neuseeländer Liam Lawson, der schon während der letztjährigen Verletzungspause des 257 GP-Teilnehmers eingesprungen ist und in Singapur als Neunter seine ersten WM-Zähler sammelte.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0