Max Verstappen übt Kritik an Formel-1-WM-Kalender

Dass Formel-1-Champion Max Verstappen kein Fan der vielen GP-Termine ist, hat er schon einige Male betont. Der Red Bull Racing-Star übt auch Kritik an der Reihenfolge, in der die WM-Läufe stattfinden.

In diesem Jahr finden mit 24 WM-Runden so viele GP-Termine wie noch nie statt, die Saison begann im März in Bahrain und endet erst im Dezember mit dem Saisonfinale in Abu Dhabi. Gleich mehrmals mussten die GP-Stars drei Grands Prix an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden absolvieren. Auch zum Schluss stehen zwei sogenannte «Tripple-Header» auf dem Programm.

Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass die Rennen in zum Teil sehr unterschiedlichen Zeitzonen über die Bühne gehen, wie Champion Max Verstappen in Singapur betont hat. «Ich habe immer gesagt, dass es ziemlich viele Rennen sind, die der WM-Kalender umfasst. Aber für mich ist es vielmehr der Unterschied zwischen den Zeitzonen, der eine Herausforderung ist, etwa beim Rennen in Las Vegas und jenem in Katar.»

«Du musst fast auf die andere Seite der Welt zurückfliegen, und da könnte man sicherlich einen etwas besseren Job machen», ist sich der Niederländer sicher. «Wenn wir schon Tripple-Header haben, dann sollten die Rennen nicht so weit voneinander entfernt stattfinden.»

«Das würde in meinen Augen etwas mehr Sinn machen, und ich finde, das sollten wir uns mal genauer anschauen. Wenn wir schon so viele Rennen veranstalten, sollten sie etwas näher beieinander liegen. Natürlich spielen bei der Gestaltung auch die Ticketverkäufe und andere Faktoren eine Rolle. Aber letztlich muss man da einen Mittelweg finden. Es ist ein langer Flug von Las Vegas nach Katar», betonte der 26-Jährige.

«Und klar, danach geht es von Katar nach Abu Dhabi, was natürlich in Ordnung ist. Das is für mich kein Problem», ergänzte der WM-Leader, der auch betonte, dass die langen Flüge gegen Ende einer langen Saison das Risiko vergrössern, krank zu werden. «Du wirst etwas müder, und da ist man auch anfälliger. Es hilft natürlich nicht, wenn man dann lange Flüge durchstehen muss.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0