Liam Lawson: Comeback mit Startplatz-Strafe

Als wäre Liam Lawsons Rückkehr in die Formel-1-Startaufstellung nicht schon schwierig genug: Der Neuseeländer muss bei seinem ersten GP-Einsatz in diesem Jahr eine Startplatzstrafe hinnehmen.

Dass Liam Lawson ab Austin im zweiten Racing Bulls-Cockpit neben Yuki Tsunoda sitzen und um WM-Punkte kämpfen wird, bestätigte der Rennstall aus Faenza am Donnerstag. Kurz darauf erklärte der junge Neuseeländer, der den Platz von Daniel Ricciardo einnehmen wird, dass die Rückkehr zu einem kniffligen Zeitpunkt erfolgt.

Denn während der Rest des Feldes drei Viertel der Saison bereits bestritten hat, muss Lawson in Austin seinen ersten Formel-1-Einsatz in diesem Jahr in Austin bestreiten. Und im Gegensatz zu den meisten Fahrern kennt er die Strecken, die auf dem WM-Programm stehen, teilweise noch nicht.

Erschwerend kommt hinzu, dass der 22-Jährige mit der Hypothek einer Startplatz-Strafe loslegen muss, weil er einen neuen Motor bekommt, der das erlaubte Kontingent überschreitet. Dafür muss er in der Startaufstellung zum Sprint auf dem «Circuit of the Americas» um zehn Positionen nach hinten rücken.

Lawson will sich in den verbleibenden sechs WM-Runden für das nächste Jahr empfehlen. Gegenüber «Newstalk ZB» erklärte er: «Ich muss meinen Wert unter Beweis stellen und einen ähnlich guten Job wie im vergangenen Jahr machen.»

Im vergangenen Jahr zeigte er im Niederlande-GP eine Aufholjagd von Startplatz 19, die ihn im Rennen bis auf den 13. Rang vorfahren liess. In Singapur holte er 2023 als Neunter seine ersten beiden WM-Punkte. In Italien und Japan verpasste er die Top-10 als Elfter jeweils knapp, beim vorerst letzten GP-Einsatz in Katar wurde er Siebzehnter.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0