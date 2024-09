Nico Hülkenberg (9.): Baku-Rennen im Hinterkopf 28.09.2024 - 15:26 Von Otto Zuber

© Motorsport Images Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg musste in Baku eine bittere Pille schlucken, auf Punktekurs liegend fiel er am Ende zurück und damit aus den Punkten. In Singapur leistete er Wiedergutmachung. Die Baku-Klatsche hatte er im Hinterkopf.