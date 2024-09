Daniel Ricciardo: «Das macht mir immer noch Angst»

Die Frage, was Daniel Ricciardo nach dem Formel-1-Aus machen wird, kann der Australier noch nicht beantworten. Einen Einsatz in einer anderen Serie mag er sich noch nicht wirklich vorstellen, wie er verraten hat.

Daniel Ricciardo wusste bereits in Singapur, was das Racing Bulls Team erst Tage später am Donnerstag bestätigt hat – dass er seinen letzten GP-Einsatz für den Rennstall aus Faenza bestreiten und danach für die restliche Saison durch Liam Lawson ersetzt würde. Der Australier sprach schon davor über seine mögliche Zukunft nach der Formel-1-Karriere.

Und er erklärte, dass er sich schon zuvor Gedanken über Einsätze in anderen Rennserien gemacht habe. Bei unserem Kollegen Chris Medland von «Racer.com» gestand er dabei: «Die IndyCar-Serie macht mir immer noch Angst. Ich habe darüber nachgedacht, als klar war, dass ich zum Start der 2023er-Saison nicht im Auto sitzen würde.»

«Aber ich weiss nicht. Ich bin immer noch ein Kämpfer und ich weiss, dass das Feuer in mir noch brennt. Vielleicht hilft es, wenn ich etwas anderes mache, aber ich weiss es nicht. Wir werden sehen. Es ist sicherlich hart, Auch wenn wir davon sprechen, in diesem Sport nur ab und zu um den zehnten Platz mitkämpfen zu können», erklärte der 35-Jährige.

«Vielleicht wäre es dasselbe, in einer anderen Serie anzutreten – und ich will nicht respektlos gegenüber anderen Meisterschaften sein, denn ich bin ein Nascar-Fan und mag auch viele andere Serien. Aber da ich das Höchste der Gefühle erleben konnte, stellt sich die Frage, würde mich etwas anderes erfüllen?», fragte sich der achtfache GP-Sieger daraufhin.

«Es gibt keine Garantie dafür, dass ich bei irgendetwas anderem auch überragend wäre. Ich frage mich, ob es mir das geben würde, was ich möchte. Ich weiss es schlicht nicht, aber ich würde sagen, wahrscheinlich wäre eher ein Nein als ein Ja meine Antwort darauf», ergänzte Ricciardo.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0