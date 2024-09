Kritik an Strategie: Lewis Hamilton krebst zurück

Formel-1-Star Lewis Hamilton äusserte sich nach dem Rennen in Singapur kritisch zur Strategie-Wahl seines Teams. Nun betont der Mercedes-Pilot in den sozialen Medien: Da sprach der Frust aus ihm.

Der Hintergedanke der Mercedes-Strategen lag auf der Hand: Lewis Hamilton sollte auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur auf den weichen Reifen starten, um möglichst schnell an Max Verstappen vorbeizuziehen, der als Zweiter direkt vor dem siebenfachen Weltmeister losfuhr.

Doch daraus wurde nichts, Hamilton konnte nicht mithalten und musste deutlich früher als erhofft die Box ansteuern, um sich frische Reifen der harten Sorte geben zu lassen. «Von diesem Moment an wusste ich, dass das Renne für mich gelaufen war», erklärte er bei einem Sponsor-Auftritt nach dem Rennen.

Und Hamilton sagte auch: «Also habe ich so hart wie möglich darum gekämpft, mit den mittleren Reifen zu fahren, aber das Team schlug weiterhin vor, dass ich mit den weichen starte.» Damit kritisierte er unverhohlen die Strategie-Entscheidungen des Teams, die auch Teamchef Toto Wolff und Technikchef James Allison rückblickend als falsch bezeichnet.

Wenige Tage später meldet sich der Rekord-GP-Sieger in einer Instagram-Story zu Wort und erklärt seine deutlichen Worte. Er betont in einer schriftlichen Mitteilung an seine Fans: «Ich weiss, dass der letzte GP und unsere Strategie, die nicht aufging, heiss diskutiert wurde. Wenn so etwas passiert, ist es nur natürlich, wenn man frustriert ist und da ist es ein leichtes, Kritik zu üben.»

«Wir wussten, dass der Start auf den weichen Reifen eine mutige und riskante Wahl war. Aber es hätte uns beim Start einen Vorteil verschaffen können, und letztlich habe ich dem Vorschlag des Teams auch zugestimmt. Wir haben auch falsch eingeschätzt, was die anderen Teams und Fahrer machen würden», stellt Hamilton klar.

«Aber da dürft ihr euch nicht täuschen lassen, zwischen dem Team und mir ist alles cool. Wie bei allen erfolgreichen Partnerschaften muss man Tiefen durchlaufen, um die Höhen zu geniessen. Wir scheuen keine kniffligen Diskussionen und schwierigen Momente, deshalb haben wir zusammen auch so viel erreicht. Wir werden uns gegenseitig bis zum Ende unterstützen», ergänzte der 39-jährige Brite.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0