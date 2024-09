Lewis Hamilton: «Hatte einige schwierige Phasen»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton sprach unlängst über die schwierigeren Phasen seines bisherigen Lebens. Er gesteht: «ich habe mein ganzes Leben lang mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt.»

Lewis Hamilton ist der erfolgreichste Formel-1-Pilot, wenn man auf die GP-Siege blickt. Auch bei den WM-Kronen teilt er sich die Spitzenposition mit der grossen deutschen GP-Ikone Michael Schumacher. Erfolge feierte der mittlerweile 39-jährige Brite bereits zu Kart-Zeiten, und auch in seinen Nachwuchsjahren stellte er immer wieder sein Talent unter Beweis.

Das tat er auch in seiner ersten Formel-1-Saison, in der er bereits um den WM-Titel mitkämpfte und die er als Gesamtzweiter abschloss. Der grosse Triumph gelang ihm bereits im darauffolgenden Jahr, als er im McLaren sich zum 2008er-Champion der Königsklasse krönte. Es war die erste von sieben WM-Kronen, die Hamilton bisher erobern konnte. Und auf dem Weg zu dieser Bestmarke gewann er 105 Grands Prix.

Trotz der beachtlichen Karriere, erlebte der Mercedes-Star aber auch dunkle Zeiten, wie er unlängst im «Sunday Times»-Interview gestand. Darin erzählte Hamilton: «Ich hatte in meinen 20ern einige wirklich schwierige Phasen.» Und auf Nachfrage präzisierte er: «Es ging um Depressionen. Das fing schon in einem sehr frühen Alter an, etwa als ich 13 war.»

«Ich denke, es war der Druck, der durch das Rennfahren und die Schwierigkeiten in der Schule entstand. Das ganze Bullying. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte», offenbarte der Brite, der sich auch schon in Therapie begab, allerdings mit mässigem Erfolg: «Ich habe vor Jahren mit einer Therapeutin gesprochen, aber das war nicht wirklich hilfreich.» Er würde gerne einen guten Therapeuten finden, betonte der GP-Star daraufhin.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0