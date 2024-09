Daniel Ricciardo: Sein Rat an Nachfolger Liam Lawson

In Singapur hat Daniel Ricciardo seinen letzten GP-Einsatz bestritten. Er wusste schon vor der offiziellen Bestätigung Bescheid. Und er nutzte die Gelegenheit, seinem Nachfolger Liam Lawson einen Rat mit auf den Weg zu g

Dass Daniel Ricciardo in Singapur seinen letzten GP-Einsatz bestritten hatte, wurde spätestens nach dem Rennen klar. Der Abgang wurde zwar erst später bestätigt, doch der emotionale Auftritt des sonst so fröhlichen Australiers und die Tatsache, dass Teammitglieder und andere Wegbegleiter des achtfachen GP-Siegers Spalier für den bisherigen Racing Bulls-Piloten standen, liessen vermuten, was am Donnerstagabend offiziell verkündet wurde.

Bereits beim nächsten Kräftemessen in Austin sitzt Liam Lawson im zweiten Racing Bulls-Cockpit neben Yuki Tsunoda. Der Neuseeländer und auch sein Vorgänger wussten bereits in Singapur bescheid. Und Lawson verriet im Gespräch mit «Newstalk ZB», dass er mit dem 35-jährigen GP-Routinier über die Lage gesprochen hat.

Ricciardo nutzte die Chance, Lawson einen Ratschlag mit auf den Weg zu geben. Der 22-Jährige erklärte: «Singapur war kein Wochenende, das mir Freude bereitet hat. Es war natürlich kein schönes Gefühl, aber gleichzeitig ist das meine grosse Chance, die nun kommt.»

«Und natürlich bin ich unglaublich dankbar für diese Gelegenheit, wieder in der Formel 1 anzutreten», fügte der Kiwi an, der bereits im vergangenen Jahr für fünf Rennen einsprang, als sich Ricciardo verletzt hatte. «Ich muss diese Chance nun ergreifen, und das hat Daniel mir auch gesagt, er meinte, ich muss das Beste aus dieser Gelegenheit machen.»

