Mercedes: Umfangreiches Upgrade für Austin

Lewis Hamilton und George Russell hatten in Singapur kein leichtes Spiel - in Austin gibt es neue Teile für das Duo

In Singapur mussten sich die Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton mit den Positionen 4 und 6 begnügen. Beim nächsten Kräftemessen der Königsklasse dürfen sie sich über neue Teile freuen.

Das Rennen in Singapur durften die Mercedes-Piloten nach einem schwierigen Trainingsfreitag und einem überraschend starken Qualifying-Samstag von den Startplätzen 3 (Lewis Hamilton) und 4 (George Russell) in Angriff nehmen. Im Renntrimm war von der starken Form, die tags zuvor noch im Abschlusstraining erkennbar war, nicht mehr viel zu sehen.

Hamilton verlor nicht zuletzt wegen einer falschen Strategie drei Plätze und kam als Sechster ins Ziel. Russell sah die schwarz-weiss karierte Flagge als Vierter. Teamchef Toto Wolff sprach von einem «schmerzhaften Abend» für das Werksteam der Sternmarke. Technikchef James Allison erklärte in seiner GP-Analyse: «Wir tun uns auf weichen Reifen schwer auf Strecken, auf denen die Reifentemperaturen so hoch sind, dass die Walzen leicht überhitzen können. Da sind wir dann nicht mehr so konkurrenzfähig.»

Der britische Ingenieur kündigte ein umfangreiches Update für das nächste Rennen in Austin an, das für eine Verbesserung sorgen sollte. «Wir werden versuchen herauszufinden, wie wir das, was uns in Singapur geschadet hat, zumindest verbessern können. Wir wollen die Reifen auf diesen Pisten, auf denen die Gummis zu überhitzen drohen, besser einsetzen können.»

«Wir werden aber auch hart arbeiten, um unser letztes Upgrade für diese Saison zusammenzustellen. Wir haben ein umfangreiches Set an neuen Teilen für das Auto geplant, die uns hoffentlich ein anständiges Rennwochenende in Texas bescheren werden», ergänzte Allison.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0