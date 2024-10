Aston Martin: Mexiko-Einsatz für Felipe Drugovich

Das Aston Martin Team lässt Felipe Drugovich im aktuellen GP-Renner ausrücken. In Mexiko darf der Brasilianer im Auto des zweifachen Champions Fernando Alonso das erste freie Training bestreiten.

Felipe Drugovich ist auch in diesem Jahr der offizielle Test- und Ersatzfahrer des Aston Martin Teams. Der Brasilianer, der sich 2022 im MP-Motorsport-Team zum Formel-2-Champion kürte, sitzt in dieser Funktion oft im Simulator in Silverstone, um den GP-Rennstall von Lawrence Stroll zu unterstützen.

Bald darf der 24-Jährige wieder einmal im echten GP-Renner Gas geben, denn er kommt im ersten freien Training in Mexiko-Stadt zum Einsatz. Dort wird er im Auto von Fernando Alonso ausrücken, der zweifache Weltmeister wird das Steuer dann pünktlich zur zweiten Session wieder übernehmen.

Der Einsatz wird Drugovichs erste Ausfahrt im aktuellen GP-Renner der Grünen sein, aber nicht die letzte. Denn jedes Formel-1-Team muss pro Saison zwei Mal einen Rookie zum FP1 ausrücken lassen. Deshalb wird er in diesem Jahr noch einmal im AMR24 Erfahrungskilometer sammeln dürfen.

«Ich freue mich sehr darauf, den AMR24 zum ersten Mal zu bewegen, darauf habe ich schon eine ganze Weile gewartet», sagt Drugovich. «Ich habe in diesem Jahr viel Zeit damit verbracht, an der Entwicklung des Autos im Simulator mitzuarbeiten, auch in dieser Hinsicht ist es natürlich sehr hilfreich für mich, das Auto mal auf der Strecke zu bewegen.»

«Ich war noch nie auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez unterwegs, und es ist sicher keine einfache Piste mit ihren langen Geraden und den vielen technisch anspruchsvollen Kurven. Aber ich werde mich im Simulator auf den Einsatz vorbereiten», ergänzt der Reservist.

Teamchef Mike Krack sagt: «Wir freuen uns darauf, Felipe die erste Chance zu geben, den AMR24 auf der Strecke zu testen. Er sitzt regelmässig in Silverstone im Simulator und trägt seinen Teil zur Entwicklung des Autos bei. Er wird wichtige Daten für uns sammeln, die uns helfen werden, die richtigen Entscheidungen bei der Abstimmung des Fahrzeugs zu treffen.»

