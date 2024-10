Max Verstappen zu Karriere-Plan: «Das will ich nicht»

Formel-1-Champion Max Verstappen hat mit Red Bull Racing einen Vertrag unterschrieben, der bis Ende 2028 läuft. Der dreifache Weltmeister sprach unlängst über seine Karriere und stellte dabei klar, was was er nicht will.

Für Max Verstappen verlief das jüngste Formel-1-Rennen auf dem Strassenkurs von Singapur besser als es viele erwartet hätten. Obwohl der Marina Bay Street Circuit nicht zu den besten Pflastern für das Red Bull Racing Team gehört, schaffte es der Titelverteidiger im Flutlicht-Rennen auf den zweiten Platz.

Damit betrieb er die bestmögliche Schadensbegrenzung im Titelkampf gegen Lando Norris, der den Rückstand zwar verkürzen konnte, aber immer noch 52 Punkte hinter dem Niederländer liegt. Dass der Brite derzeit über das wohl schnellste Auto im Feld verfügt und Red Bull Racing sich schwer tut, das Potenzial von Verstappens Dienstwagen auszuschöpfen, sorgt zwar für Spekulationen über die Zukunftspläne des 61-fachen GP-Siegers.

Dieser lässt sich dadurch aber nicht beirren. Im Gespräch mit «Sky Italia» beteuerte er, dass er sich keine grossen Gedanken über die Zukunft mache. «Derzeit denke ich nicht darüber nach, denn es gibt noch so viel, das ich in diesem Jahr besser machen will und alles, was in Zukunft kommt, ist noch immer weit weg. Das ist derzeit keine Sorge von mir», erklärte er.

Grundsätzlich hielt Verstappen auch fest: «Mein nächster Schritt, wenn es denn einen geben wird – wird mein letzter sein. Das kann aber auch einfach eine Verlängerung meines aktuellen Vertrags sein. Derzeit ist immer noch alles möglich.»

Gleichzeitig stellte der 27-Jährige klar: «Ich bin nun schon seit sehr langer Zeit bei diese Team und natürlich will jeder Fahrer letztlich Siege einfahren. Es ist sehr einfach, das Team zu wechseln, aber ich will nicht, dass meine Karriere dadurch geprägt wird. Ich will nicht für vier oder fünf verschiedene Teams antreten.»

«Vielmehr will ich mit jedem in meiner Mannschaft eine lange und starke Verbindung aufbauen, ich will mich zuhause fühlen. Das Team zu wechseln, ist nicht wirklich mein Ding und das ist auch nichts, was ich zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere machen will.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0