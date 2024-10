Daniel Ricciardo: Wichtiger Rat von Jackie Stewart

Als Daniel Ricciardo nach zwei Jahren beim Toro Rosso Team zu Red Bull Racing wechselte und seine ersten Erfolge feierte, bekam er einen wichtigen Ratschlag von Formel-1-Legende Jackie Stewart.

Sein GP-Debüt gab Daniel Ricciardo bereits 2011 im Hispania Racing Team, bevor er für die nächsten beiden Jahre zur Red Bull-Nachwuchsschmiede Toro Rosso wechselte. Danach wurde der Australier ins Red Bull Racing Team befördert und es dauerte nicht lange, bis er seine ersten Erfolge feierte.

Bereits beim fünften GP in Spanien stand er als Dritter auf de Podest, im darauffolgenden Rennen in Monaco wiederholte er das Kunststück, bevor er in Kanada seinen ersten Sieg feierte. Es blieb nicht das einzige Mal, dass er in jenem Jahr auf dem höchsten Podesttreppchen stand, auch in Ungarn und Belgien kreuzte er die Ziellinie als Erster.

«2014 war das Jahr, in dem ich meinen Durchbruch feierte», erinnerte sich der 35-Jährige nach dem diesjährigen Singapur-Rennen im Interview mit «Sky Sports F1». «Und es war hier, als Sir Jackie Stewart mich in der Lobby ansprach und sagte: ‚Solltest du irgendwann einmal das Bedürfnis haben, mit jemandem zu reden, dann lass es mich wissen. Denn es wird nicht immer so einfach sein, wie es augenblicklich scheint.»

«Er bereitete mich auf die schwierigeren Zeiten vor, die noch kommen würden, aber ich erlebte gerade einen echten Höhenflug. Klar, ich habe nicht den Titel gewonnen, aber alles fühlte sich relativ einfach an, um mal etwas zu übertreiben. Deshalb dachte ich mir: ‚Alles gut, wovon sprichst du eigentlich? Ich habe keine Probleme und keiner macht mir Angst, was soll das also?», gestand der achtfache GP-Sieger, der jene Saison als WM-Dritter abschloss.

Doch schon im darauffolgenden Jahr erlebte er eine schwierigere Phase, die sieglose Saison 2015 schloss er auf dem achten Platz ab. «Bereits 2015 erlebte ich ein hartes Jahr und ich realisierte gleich, was er gemeint hatte. Ich glaube, das beste ist, wenn man nicht zu sehr abhebt und sich auch nicht zu sehr runtermacht – man muss einfach versuchen, auf dem Boden zu bleiben», erklärte Ricciardo, der in Singapur seinen letzten GP-Einsatz für das Racing Bulls Team bestritt. Ab Austin wird Liam Lawson an seiner Stelle für den Rennstall aus Faenza antreten.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0