Erfolgsfaktor: Wichtige Hilfe für Oscar Piastri

Oscar Piastri hat seit seinem GP-Debüt schon einige Male Glanzpunkte setzen können. Das kommt nicht von ungefähr, sagt Ex-Teamchef Günther Steiner, und erklärt, was hinter dem Erfolg des Australiers steht.

Bereits in seinem ersten Formel-1-Jahr konnte Oscar Piastri seine ersten Podestplätze feiern. In Japan schaffte er es als Dritter aufs Podest, beim darauffolgenden Rennen in Katar kam er im Sprint sogar als Erster über die Ziellinie, im Grand Prix schaffte er den zweiten Platz.

Auch in diesem Jahr konnte er einige Erfolge feiern. In Monaco, Österreich, Belgien und Italien wurde er im GP jeweils Zweiter, auf dem Red Bull Ring fuhr er auch im Sprint den zweiten Platz ein. Auch seine ersten GP-Siege konnte der schnelle Rennfahrer aus Melbourne einfahren. Auf dem Hungaroring belegte er zum ersten Mal den ersten Platz, in Baku liess er die versammelte Konkurrenz erneut hinter sich und beim jüngsten Kräftemessen in Singapur wurde er Dritter.

Die Beobachter im Fahrerlager sind sich sicher: Der aktuelle WM-Vierte ist ein besonderes Talent. Das findet auch Günther Steiner, der auf einen besonderen Erfolgsfaktor hinweist: Piastris Manager Mark Webber, der dafür sorgte, dass der 23-Jährige, der einst zum Alpine-Nachwuchs gehört, sein GP-Debüt in den Farben von McLaren gab.

Im Gespräch mit «RacingNews365.com» sagt der frühere Haas-Teamchef: «Mark nimmt eine Schlüsselrolle ein. Das habe ich Mark auch gesagt, und ich wollte nicht einfach nett sein.» Der junge Rennfahrer habe mit seinem Landsmann einen guten Berater an seiner Seite. «Oscar macht keine Rookie-Fehler, weder auf der Strecke noch daneben. Er ist für sein Alter bereits sehr ausgreift, und das hat natürlich nicht nur mit Mark zu tun, denn Oscar ist sicherlich ein sehr grosses Talent. Aber es ist natürlich gut, dass ihm ein Typ wie Mark so sehr helfen kann.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0