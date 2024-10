Lewis Hamilton: Das erhofft er sich für Austin

Das Formel-1-Werksteam von Mercedes wird beim nächsten Kräftemessen in Austin neue Teile ans Auto bringen. Lewis Hamilton hofft, dass diese gleich funktionieren. Eine Garantie gibt es aber nicht, wie er weiss.

Wie die meisten Teams will auch Mercedes beim nächsten Rennen in Austin nachlegen. Technikchef James Allison kündigte an: «Wir werden hart arbeiten, um unser letztes Upgrade für die Saison zusammenzustellen. Wir haben ein umfangreiches Set an neuen Teilen für das Auto geplant, die uns hoffentlich ein anständiges Rennwochenende in Texas bescheren werden.»

Auch Lewis Hamilton hofft darauf, dass das neue Update der Sternmarke den erwünschten Fortschritt bringt. Der siebenfache Weltmeister erklärt: «Der Circuit of the Americas ist eine gute Strecke, es ist eine der besten Pisten, um Rennen zu fahren. Ich freue mich schon darauf und es ist gut, dass ich dort zumindest mit einem frischen Motor antreten werde.»

«Ich hoffe, dass auch unsere Upgrades funktionieren werden, denn ich weiss, wie unglaublich hart das ganze Team arbeitet, um die neuen Teile ans Auto zu bringen», ergänzt der 39-jährige Brite, der allerdings auch einräumt, dass der Fortschritt nicht garantiert ist. «In den vergangenen drei Jahren haben die Upgrades manchmal funktioniert und manchmal auch nicht.»

«Aber ich hoffe wirklich, dass die neuen Teile gleich funktionieren, wenn wir sie ans Auto bringen. Im vergangenen Jahr hatten wir Neuerungen dabei, die grossartig sind und ich hoffe, dass es diesmal genauso läuft», betonte der 105-fache GP-Sieger.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0