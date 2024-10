Starke Rookies: Ist die Formel 1 zu einfach?

Die Auftritte von Ferrari-Junior Oliver Bearman und Williams-Nachwuchshoffnung Franco Colapinto haben die Frage aufkommen lassen, ob die Formel 1 zu einfach geworden ist. Das sagt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur dazu.

Zwei Einsätze durfte Ferrari-Junior Oliver Bearman in diesem Jahr bestreiten, und beide Male schaffte es der Teenager aus Grossbritannien in die Punkte. In Saudi-Arabien sprang er für Ferrari-Star Carlos Sainz ein, der sich wegen einer akuten Blinddarmentzündung operieren lassen musste. Er sicherte sich den siebten Platz und damit sechs WM-Zähler.

In Saudi-Arabien durfte er im zweiten Haas-Renner neben Nico Hülkenberg Gas geben, weil sich Stammpilot Kevin Magnussen eine Rennsperre eingehandelt hatte. Bearman, der mittlerweile einen Vertrag mit dem US-Rennstall für die Saison 2025 unterschrieben hatte, überzeugte erneut und sicherte sich als Zehnter einen weiteren Punkt.

Bereits drei Rennwochenenden bestritt Franco Colapinto, der nach dem Wochenende in Zandvoort das Steuer von Logan Sargeant übernehmen durfte. Und auch der Argentinier zeigte starke Leistungen und holte auf dem Strassenkurs von Baku seine ersten vier WM-Punkte.

Beide Neulinge kamen auf Anhieb auf Touren und liessen den unverhofften Start in die GP-Karriere wie ein Kinderspiel aussehen. Deshalb kam die Frage auf, ob die Formel 1 zu einfach geworden sei. Eine ganz andere Erklärung fand Fred Vasseur.

Der Ferrari-Teamchef erklärte: «Das liegt wohl daran, dass die Formel 2 eine gute Vorbereitung für die Königsklasse ist. Denn das Auto ist leistungsmässig nicht so weit von den Formel-1-Rennern entfernt. Und deshalb ist das die beste Vorbereitung. Viele von den Nachwuchsfahrern sitzen zudem viele Stunden im Simulator, deshalb sind sie auf dem richtigen Niveau.»

«Und es geht dabei weniger um den Speed, denn du findest einige Fahrer, die ein vernünftiges Tempo fahren können. Es geht vielmehr darum, ein fehlerfreies Wochenende hinzubekommen. In dieser Hinsicht hat mich Ollie wirklich überrascht, es war beachtlich, dass er sich das ganze Wochenende keinen Fehler geleistet hat», betonte der Franzose.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0